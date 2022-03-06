營造友善族語環境 屏縣三地門鄉獲得族語推動績優機關

屏東縣三地門鄉公所致力營造友善族語環境，三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安在代表會定期大會時，全程使用排灣族語施政報告並即時口譯，創下原住民族鄉鎮首例，也帶動代表以族語質詢，營造友善環境，在各課室與辦公室場域設置族語標示，鄉民洽公、開會也有族語翻譯等。三地門鄉公所獲原住民族委員會頒贈族語推動績優機關獎。

三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，語言是文化的根，没有了語言，就沒有文化；原住民族語能夠列爲國家語言，是非常重要的關鍵，讓族人更能開放的、快樂的使用族語而且是沒有障礙的。

車牧勒薩以・拉勒格安說，台灣歷經12年努力，在2017年6月14日公布施行原住民族語言發展法，原住民族語言正式成為國家語言，原住民族文字法制化。「原住民族語言發展法」第一條特別提到原住民族語言是國家語言，鄉公所一直努力建立母語傳承、使用、應用的環境，以搶救瀕危的原住民族語。

車牧勒薩以・拉勒格安也在代表會第21屆第6次定期大會，全程使用排灣族語施政報告並即時口譯，創下原住民族鄉鎮首例，也帶動代表們也以族語質詢，揭開議事嶄新的一頁。

三地門鄉公所積極營造公所族語友善環境， 各課室及各辦室公場域設置族語標示，鄉民洽公、開會也有族語翻譯，並用族語錄製各項政策宣導廣播詞，透過垃圾車、回收車在村落巷道中放送，線已已完成三地村、大社村、賽嘉村三個村巷道標示牌設置工程。

三地門許姓鄉民說，她參加過一次部落由公所召開會議，鄉公所職員講解推動政策時，也有聘請一名母語翻譯人員，讓長輩們更了解新政策推動。