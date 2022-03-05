搶優秀準大學生 義守大學祭出500萬元獎勵方案
大學博覽會今明兩天北中南同步登場，高雄義守大學為招攬優秀學子，祭出包含獎學金、住宿費補助等，總額高達500萬元的獎勵方案，現場由各系老師親自介紹，還有備審資料、面試技巧傳授等彩蛋，另外學生在校時期也提供多項實習媒合，望讓學生畢業即就業。
義守大學表示，學測成績本月（3月）1日公布，學生對於成績可上哪校哪系可能還感到有些迷惘，大學博覽會邀請各大學擺攤介紹學校優勢、學系，義守大學也提供超過30項獎學金申請，今年方案再升級，其中本次推出每人總額高達500萬元獎勵方案，根據優秀學生成績，提供獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、義联集團優先錄用、海外學習基金等機會，申請人數不限。
義守大學指出，除了獎學金、獎勵方案，學生在校期間也可報名「鋼鐵學程」，義守大學與鋼鐵企業如燁聯、燁輝、燁興、燁茂和鑫陽合作，提供最高學雜費全免補助和就業補助，大三學生可報名到這些公司實習，畢業後輔導直接就業，其中燁聯鋼鐵更補助每月約3萬4千元的津貼。校方另外也與台積電、聯電、日月光等企業產學合作。
義守大學表示，博覽會現場播放學長姐各系介紹，老師們還特別為前往了解學生、家長免費進行落點分析，更傳授備審資料及面試技巧，讓學生對於未來志向有更明確的目標，相關獎勵、實習資訊可上義守大學官網查詢。
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