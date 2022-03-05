快訊

台南永康又傳七百戶停電 台電：還在調查原因搶修

炮火未曾停歇！烏克蘭控俄違反停火協議 攻擊人道走廊

搶優秀準大學生 義守大學祭出500萬元獎勵方案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供
大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供

大學博覽會今明兩天北中南同步登場，高雄義守大學為招攬優秀學子，祭出包含獎學金、住宿費補助等，總額高達500萬元的獎勵方案，現場由各系老師親自介紹，還有備審資料、面試技巧傳授等彩蛋，另外學生在校時期也提供多項實習媒合，望讓學生畢業即就業。

義守大學表示，學測成績本月（3月）1日公布，學生對於成績可上哪校哪系可能還感到有些迷惘，大學博覽會邀請各大學擺攤介紹學校優勢、學系，義守大學也提供超過30項獎學金申請，今年方案再升級，其中本次推出每人總額高達500萬元獎勵方案，根據優秀學生成績，提供獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、義联集團優先錄用、海外學習基金等機會，申請人數不限。

義守大學指出，除了獎學金、獎勵方案，學生在校期間也可報名「鋼鐵學程」，義守大學與鋼鐵企業如燁聯、燁輝、燁興、燁茂和鑫陽合作，提供最高學雜費全免補助和就業補助，大三學生可報名到這些公司實習，畢業後輔導直接就業，其中燁聯鋼鐵更補助每月約3萬4千元的津貼。校方另外也與台積電、聯電、日月光等企業產學合作。

義守大學表示，博覽會現場播放學長姐各系介紹，老師們還特別為前往了解學生、家長免費進行落點分析，更傳授備審資料及面試技巧，讓學生對於未來志向有更明確的目標，相關獎勵、實習資訊可上義守大學官網查詢。

大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供
大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供
大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供
大學博覽會今明兩天登場，高雄義守大學祭出總額高達500萬元的獎勵方案，吸引不少學生前往詢問。圖／義守大學提供

義守大學 實習 面試

延伸閱讀

擺攤不夠看 大學招生推線上博覽會、Podcast體驗

大博會搶才 亞大祭480萬獎學金、元宇宙教學好吸睛

大學暨技職校院多元入學博覽會 5、6日台中世貿登場

有廣告、低解析 迪士尼疑將在美國推Disney+低價訂閱方案

相關新聞

86%企業採校園招募 頂大光環起薪多10%

終於盼到疫情趨緩，睽違三年，各大專院校陸續恢復校徵活動，其中規模最大的，莫過於今（5）日登場的台灣大學場次，共有442個...

大學博覽會滿滿人潮 各院校趁機搶學生

為提供嘉義及鄰近縣市高中職學生多元升學資訊，嘉義市政府教育處於東區體育館舉辦「嘉義市2022大學博覽會」總計有70間大專...

大學博覽會搶才不手軟 海內外68校紛祭百萬獎學金

大學暨技職校院多元入學博覽會今、明2天在台北、台中、高雄登場，68所海內外學校、機構參展，紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招...

調查：6成學生認為讀大學高投資低報酬 8成憂畢業低薪

黃昆輝教授教育基金會今天公布大學生經濟生活民調，發現近八成大學生認為畢業後低薪問題嚴重，超過六成大學生認為讀大學是「高投...

搶優秀準大學生 義守大學祭出500萬元獎勵方案

大學博覽會今明兩天北中南同步登場，高雄義守大學為招攬優秀學子，祭出包含獎學金、住宿費補助等，總額高達500萬元的獎勵方案...

大博會搶才 亞大祭480萬獎學金、元宇宙教學好吸睛

大學博覽會今天起一連兩天在北、中、高三地同步舉行，各大學也紛紛祭出高額獎學金。亞洲大學提供新生獎學金最高可領480萬元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。