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大學暨技職校院多元入學博覽會 5、6日台中世貿登場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，5、6日在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，歡迎民眾免費參觀。圖／台中市教育局提供
「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，5、6日在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，歡迎民眾免費參觀。圖／台中市教育局提供

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，5、6日在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，共計26個攤位參展，歡迎民眾免費參觀。台中市副市長令狐榮達今出席，並期勉學生適性選擇學校並厚植競爭力，贏得未來。

令狐榮達表示，台中有17所大專院校，市府以夥伴關係與大學校院合作，學校教育最要緊的是找到自己的天賦與興趣，拿高分進熱門校系不一定適合自己，找到自己熱情所在，適性選系才是最要緊的事。

令狐榮達也說，希望學生們落實高中階段「適性輔導」，學測後「適性選擇」學校，進大學以後能「適性發展、厚植競爭力」，祝福所有同學們都能進入心目中的大學校系。

教育局指出，市長盧秀燕對於十二年國教新課綱的改變投入很多資源，協助同學與家長們充分了解課程的變化與升學制度的措施，台中市高級中等學校老師、主任與校長，也投入很多時間與精神幫助同學們無縫接軌新課綱及入學制度，讓同學們「適性揚才、贏得未來，立足台中、胸懷全球」。

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，5、6日在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，歡迎民眾免費參觀。圖／台中市教育局提供
「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，5、6日在台中市世貿展覽館2館登場，現場包括全國公私立各大學校院、技職校院及國防部國軍人才招募中心等，歡迎民眾免費參觀。圖／台中市教育局提供

台中市 競爭力 課綱

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