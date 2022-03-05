大學博覽會滿滿人潮 各院校趁機搶學生

為提供嘉義及鄰近縣市高中職學生多元升學資訊，嘉義市政府教育處於東區體育館舉辦「嘉義市2022大學博覽會」總計有70間大專院校參與，雲嘉南地區很少有這樣的大型活動，吸引爆滿的家長、學子到場了解各校資訊；每間院校準備小禮物送給參觀民眾，展現各校的文創實力吸引目光。市府教育處長林育生說，這次活動非常成功，鼓舞教育處明年繼續辦理的動機。

透過大學博覽會讓高中職學生蒐集各大專院校資料，以決定將來就讀的志向，但是在雲嘉南地區很少有這樣大規模的博覽會。這次活動也找來職棒明星「大師兄」林智勝代言，加分不少。

副市長陳淑慧表示，這次活動讓各校展現辦學的能量與創新的作為，透過學長、學姐分享大學的生活點滴，給在人生轉折點上的青年學子不一樣的思考方向。

林智勝建議先了解自己的興趣，立定目標努力未來發展會愈來愈好。受到挫折不要害怕失敗，面對失敗不要逃避，正視以後就會知道原因進而有解決的方法。

教育處長林育生說，以前嘉義的孩子想參觀大學博覽會，都要大老遠跑到台中或高雄去，覺得這樣不對，今年排除萬難，主動向各大專院校邀請，場地、攤位由市府幫忙，而且免費，加上這些院校也認為雲嘉南地區具有潛力，嘉義市交通也方便，所以有70間院校欣然過來參與盛會。來參觀的民眾不止嘉義市，嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市、台中市等地都有。

林育生說，學測成績已於3月1日公布，尚未決定報名哪間校系之學生，可利用此次博覽會，多方蒐集資訊以增進對全國各大專校院系所之了解，一次即可獲得豐富多元的升學資訊。