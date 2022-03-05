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6歲前動作發展關鍵 新北培訓動作課程教師

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
今年將辦理9場推廣研習及2場教學觀摩，由完成培訓考核的種子教師，將手冊運用推廣至各幼兒園。圖／新北市教育局提供
今年將辦理9場推廣研習及2場教學觀摩，由完成培訓考核的種子教師，將手冊運用推廣至各幼兒園。圖／新北市教育局提供

6歲前是幼兒身體動作發展關鍵期，新北市教育局出版《幼兒身體動作課程資源手冊》，提供多元幼兒身體動作活動課程設計。今於板橋區文德國小舉辦首場「幼兒身體動作課程資源手冊推廣研習」，教育局表示，今年將辦理9場推廣研習及2場教學觀摩，由完成培訓考核的種子教師，將手冊運用推廣至各幼兒園

新北市為提供教保人員身體動作課程教學指引，去年編輯完成《幼兒身體動作課程資源手冊》，針對不同年齡層設計運動遊戲，規劃教案設計及評量工具，協助教保人員帶領幼兒進行多元運動。

手冊包含課程規劃篇及教學實作篇，教學實作篇除基本遊戲延伸原則外，囊括40個徒手遊戲、146個特定器材遊戲及循環遊戲等各式教案，讓孩子從基礎動作開始，循序漸進學習複雜技能，以訓練孩子的動作發展，有利未來與國小體育課程做銜接。

研習現場針對專書使用說明進行介紹，並進行分組實作練習。種子教師暨新北市幼教研習暨資訊中心鄭雅玲執秘表示，手冊的產生正符合教保人員所需，希望透過推廣研習的分享，鼓勵各幼兒園研發活潑多元的課程，讓幼兒愛上運動的快樂。

文德國小附設幼兒園王鋙倢主任表示，幼兒園每天都會進行30分鐘幼兒大肌肉活動，參與研習後，更能了解幼兒身體動作的精髓，也學習到如何靈活運用手冊規劃課程，這些創意的教案也觸發了自己對於活動設計上有更多點子。

教育局長張明文表示，幼兒階段是培養孩子養成運動習慣的好時機，也是幼兒大肌肉等能力發展的基礎階段。幼兒園的活動課程不僅僅只是在戶外奔跑、曬太陽，透過專書推廣研習，鼓勵各幼兒園善用手冊設計豐富多元的課程、促進孩子動作發展、養成愛運動嗜好。

新北市教育局透過專書推廣研習，鼓勵各幼兒園善用手冊設計豐富多元的課程、促進孩子動作發展、養成愛運動嗜好。圖／新北市教育局提供
新北市教育局透過專書推廣研習，鼓勵各幼兒園善用手冊設計豐富多元的課程、促進孩子動作發展、養成愛運動嗜好。圖／新北市教育局提供
手冊包含課程規劃篇及教學實作篇，讓孩子從基礎動作開始，循序漸進學習複雜技能，訓練動作發展，有利未來與國小體育課程做銜接。圖／新北市教育局提供
手冊包含課程規劃篇及教學實作篇，讓孩子從基礎動作開始，循序漸進學習複雜技能，訓練動作發展，有利未來與國小體育課程做銜接。圖／新北市教育局提供

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