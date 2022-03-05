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調查：6成學生認為讀大學高投資低報酬 8成憂畢業低薪

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今天公布大學生經濟生活民調。記者趙宥寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今天公布大學生經濟生活民調。記者趙宥寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天公布大學生經濟生活民調，發現近八成大學生認為畢業後低薪問題嚴重，超過六成大學生認為讀大學是「高投資低報酬」，另有超過四成學生認為相較於教育品質，大學收費不合理。該會說，我國大學教育仍存在不少問題，值得教育主管機關深入探討尋求解決之道。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，大學是國家的重要人力資源，也是推動國家建設發展的中堅力量，繼上次自我省思與理想抱負的調查後，接著了解大學生的經濟生活。

黃昆輝指出，上次調查有四成學生「懷疑就讀大學的價值」，且有近四成學生「對大學畢業後的前途感到不樂觀」，而從這次調查發現，大學生懷疑讀大學的理由有超過六成認為對未來茫然，找不到方向。

至於畢業後的前途，黃昆輝也說，則有超過五成學生認為畢業後只能找到低薪工作，約五成學生認為會「畢業即失業」，顯見大學教育仍存在不少問題，需要教育單位深入探討。

民調小組委員馮清皇指出，調查顯示，有近八成學生認為畢業後就業低薪問題嚴重，對於自己未來經濟狀況是否會比父母好，大學生也呈兩極看法，其中四成九表示有信心，四成七表示沒有信心。另有超過六成大學生認為讀大學是「高投資，低報酬」，其中有四成認為大學收費相較於所接受的教育品質並不合理。

馮清皇也說，近八成學生認為大學費用對家庭經濟造成沉重壓力，其中有六成學費由家庭負擔，兩成仰賴就學貸款。另有近兩成學生在大學就讀期間，必須分擔家庭經濟責任，七成大學生則無須承擔家庭責任，比例懸殊。

經濟生活價值觀部分，超過八成學生同意「過著經濟富足的日子是人生重要目標」，近七成同意「追求工作收入比追求工作興趣更重要，興趣不能當飯吃」，另也有近八成認為只要能合法賺錢，畢業後不一定要上班。

「問世間錢為何物，不要讓大學生走投無路」，台師大教育學院院長陳學志指出，他將這份民調拿去質性調查自己的學生，卻獲得「錢就是我沒有的東西的答案」。過去認為大學是社會流動的重要途徑，但現在薪資成長率都被物價指數吃掉，若薪資負成長，對任何人來說都是負擔。

陳學志說，台灣消費水準不算高，但房價卻居高不下，也讓大學生買房、租房都是一大負擔，反而造成無助感。另外大學科系無法對準就業需求，也是低薪要注意的問題。政府要努力解決社會低薪問題，房價也要合理讓青年能接受。

大學生 成大

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