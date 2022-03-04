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國教署：68所公共化幼兒園竣工 增1萬名幼兒就讀機會
少子化、公共幼兒園不夠，現有學校空間又不足，國教署表示，前瞻基礎建設計畫「校園社區化改造計畫」，補助各直轄市、縣市政府，補強老舊校舍補強、拆除重建，活化整體校園空間，營造校園安全與健康的學習環境，計畫自106年推動以來，共核定17個縣市新(擴)建68所公共化幼兒園，去年底已全數竣工，增加超過1萬名幼兒就讀公共教保服務的名額。
國教署表示，核定補助縣市政府新(擴)建公共化幼兒園時，即要求各校(園)規畫過程需有幼教幼保專家參與，並以幼兒的角度進行設計，例如窗台高度低於60公分，讓幼兒可以觀看並感受窗外光景變化；隔間或家具高度不超過120公分，利於教保服務人員照看每一位幼兒。
新建公共化幼兒園中，像是台中黎明國小附幼明亮的廁所，一改過去給予幼兒的陰暗印象，同時照顧到幼兒的心理和生理需求；基隆武崙非營利幼兒園考量當地天候的影響，規畫寬闊的室內活動室，可提供幼兒雨天的活動空間。
另外，新竹文中一、高雄大社、鳳陽非營利幼兒園，引入自然光和自然通風，讓綠建築的概念落實在空間上；台南西拉雅、屏東東興非營利幼兒園，為幼兒打造專屬戶外活動的空間，讓幼兒在安全又具有挑戰性的空間中自由探索。
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