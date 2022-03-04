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竹東國小公托家園揭牌啟用 收托12人月費最高8000元

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府建立友善育兒及平價優質的托育設施，讓孩子送托的家長也能安心工作。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府建立友善育兒及平價優質的托育設施，讓孩子送托的家長也能安心工作。圖／新竹縣政府提供

新竹縣人口總數迅速成長，托育需求也增加，縣府為提供友善、平價托育服務，近年規畫布建社區公共托育家園及公設托嬰中心。今日（4日）是全縣第三所公托家園「竹東國小社區公共托育家園」正式揭牌，可提供12名托育名額，同時也讓竹東國小成為縣內第一所擁有0至12歲兼具小學教育與嬰幼兒安心托育的小學。

竹東國小社區公共托育家園委託新竹縣教保托育產業工會承攬經營，是全縣第一所設於學校的公托家園，每月收費1萬2000元，6個月以上之嬰幼兒另收副食品費每月1000元，社會處表示，每名嬰幼兒可申請中央準公共化托育費用補助至少4000元，今年8月起也將隨中央政策調高補助至每月5500元。

婦幼新住民科指出，依據目前中央給出的托育補助，一般戶第一胎每月補助4000元、中低收入每月6000元、低收每月8000元，上述若是第二胎每月加發1000元、第三胎以上每月加發2000元，等同進入竹東國小社區公托家園的嬰幼兒，不含副食品費，每月收費最高僅8000元。

社會處指出，竹東國小社區公托家園名額共12名，只要設籍竹縣、出生滿2足月至未滿2足歲者皆可報名，入托公開抽籤手續已於2月3日完成，後續仍開放家長報名備取名額。家園規畫聘用主任1名、托育人員3名，平均照顧人力1比4優於法規，致力追求專業的服務品質、完善的教具器材及安全的照護環境。

社會處長李國祿說，3年內已建置縣府公托家園、竹東鎮東正社區公托家園及嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，加上今日揭幕的竹東國小社區公托家園，3所公托家園收托36人加上1所托嬰中心收托40人，合計達76人。

社會處表示，縣府將持續配合衛生福利部「前瞻基礎建設–少子化友善育兒空間計畫」，積極建立友善育兒及平價優質的托育設施，未來預計新設竹北福德社區、新豐松柏社區、竹東頭重社區等3所公設民營托嬰中心，因應竹縣平價托育需求，營造「願生、能養」的幸福城市。

新竹縣第3所社區公共托育家園「竹東國小社區公托家園」，4日正式揭牌，同時讓竹東國小成為新竹縣第一所擁有0至12歲優質教學兼顧安心托育的小學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣第3所社區公共托育家園「竹東國小社區公托家園」，4日正式揭牌，同時讓竹東國小成為新竹縣第一所擁有0至12歲優質教學兼顧安心托育的小學。圖／新竹縣政府提供

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