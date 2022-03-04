個人數位專屬學習 一生一平板比想像中容易！

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列，由小編前往各加盟分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作。

本集AI上學小編來到新北市新莊區，「AI上學 新北中平校」就位在新北市新莊中平國中步行約5~7分鐘的距離。附近除了有學校外，還有公園及市民活動中心等，社區結構不複雜，孩童上下學都非常的安全，現在就跟著AI上學小編前往分校一探究竟吧！

AI上學新北中平校的班內教室接備有觸控大電視，搭配使用AI上學獨家測後團班檢討功能，取代傳統黑板或白板，不僅能直接書寫於螢幕，更能同時觀看AI智能數據分析測後報表，檢視班內學生測驗時的狀況，幫助老師輕鬆了解學生的學習成效，亦能使學生都更容易進入課堂狀況。

新北中平校主任也另外為班內每一位學生，準備了個人的專屬平板。因應AI上學的個人專屬學習帳號，使學生在學習過程中能夠習慣個人載具進行，並記錄了學生國中三年的學習數據。

圖／AI上學團班上課狀況，擷取自【AI編出任務】AI編大突襲！（力宇教育提供）

小編突襲過程中，詢問同學們幾個問題加以互動，其中詢問到：段考是否有進步？雖然仍有少數一兩位學生表示沒有進步，但班內多數學生自從使用AI上學後成績有明顯地進步。事後小編請主任詢問班內進步較明顯的同學，同學表示：「使用AI上學後成績有慢慢進步，雖然不是說不用讀書就馬上變超強，但需要花在讀書上的時間真的變少很多。」

圖／擷取自【AI編出任務】AI編大突襲！（力宇教育提供）

最後與新北中平校王主任深入的訪談，王主任表示：「其實剛加入我們AI上學系統的時候，其實跟以前傳統的紙本教學有點不一樣，那坦白說我們有一點點的量太多。」一開始在做數位跟傳統教學模式轉型的適應期，多少會遇到一些瓶頸與不適應。王主任接著表示：「我們不按照學校的課程進度去做執行，讓老師先挑選適當跟適合學生的單元先做教學，經過一段時間了之後，我們再回過頭加強學校已經上過的課程，並直接進行叫做『前測』的測驗，這樣既能達到超前也兼顧複習。」

圖／中平校王主任訪談，擷取自【AI編出任務】AI編大突襲！（力宇教育提供）

距離王主任加入AI上學已經有一年多的時間，王主任已經找到了最適當及適切的教學模式，不僅能藉由AI上學的學習歷程系統，找到『拔尖跟扶弱』的授課方法，亦透過教學影片解決師資流動率過高的問題，最後有效落實翻轉教育，真正地達到學習數據線上化。

圖／中平校Vevan主任訪談，擷取自【AI編出任務】AI編大突襲！（力宇教育提供）

另外在訪問主要負責國、社文科的Vevan主任時，針對國社班的操作模式，主任也有一些不一樣的做法「像國社的小朋友來班的時候，我們會先讓他們做測驗，那在做測驗的時候就會發現他的錯誤了」Vevan主任表示，而在測驗報表中AI上學學習系統會自動分析學生弱點，並提供針對該弱點的補強影片，Vevan主任接著補充：「那補強影片小朋友可以針對他不懂的地方再去做、再去觀看一次，那在觀看的過程中他就會知道他不懂的地方是為什麼了。」因此，只要針對不會的地方多做加強，不必再浪費多餘的時間去練習已經會的部分，學習效率有效提升。

AI上學【AI編出任務】企劃，特別感謝：

AI上學新北中平校

電話：(02)2277-7885

地址：新北市新莊區中榮街58-1號

全台AI上學分校熱烈招生中！

【單字比賽快報】

「AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽」將於3月12日(六) 上午10:00~12:00舉辦，即日起學生可至全國AI上學分校報名，報名截至日已延長至3月5日止。

更多詳細資訊可觀看【競賽公告】全國首辦 線上小中英語單字比賽開跑！

★報名截止日已延長至3月5日，歡迎至全臺AI上學分校詢問資訊，比賽熱烈報名中！

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