48小時內設計出一間餐廳? 薩凡納藝術設計學院SCAD率學生挑戰「不可能的任務」！

在48小時內從無到有完成一家新餐廰的商業設計，可能嗎？設計的範疇囊括室內裝潢、家具陳設、品牌企劃、牆面設計、行銷策略等等，一般新餐廳可能要花上好幾個月來籌備，但這群薩凡納藝術設計學院(SCAD)的學生卻在48小時內，就為知名餐飲集團旗下的新品牌做出了高水準的設計，成功完成這項「不可能的任務」！

薩凡納藝術設計學院(SCAD)15位學生在48小時內合力完成日式拉麵酒吧的商業設計案。 圖/SCAD提供

預計將於4月開業的「Ukiyo」浮世餐廳是一間日式拉麵酒吧，坐落於美國喬治亞州薩凡納最時尚的斯塔蘭區，也正是薩凡納藝術設計學院所在的區域。「Ukiyo」一詞從日本著名的「浮世繪」繪畫藝術衍伸而來，這間結合日本、美國和澳洲文化的日式居酒屋，是國際知名「南十字星酒店集團」(Southern Cross Hospitality)旗下新開設的餐飲品牌，也是SCAD學生團隊的集體設計作品。

「Ukiyo」浮世餐廳是國際知名餐飲集團旗下新開設的餐飲品牌。 圖/SCAD提供

總監的夢想x學生的機會

為什麼一家頂尖餐廳會聘用一群仍在學的學生擔綱設計重任?這要歸功於SCAD設計修護學系系主任CT教授。在一個偶然機緣下，CT教授得知「南十字星酒店集團」總監德布雷塞尼(Debreceny)希望在當地開設一間日式居酒屋，總監認為該區域匯聚各國美食，獨缺日式風格酒吧，他很想把過去在日本生活的美好回憶移植到當地，CT教授於是提議，由他帶領一群SCAD學生合力在48小時內把總監的想法化為現實，這項大膽的計劃立刻獲得總監的首肯。

CT教授從設計修護、室內設計、建築、插畫、廣告和平面設計系招募了共 15 名學生，開始構思設計一間既有日本傳統特色，同時融入不同文化和時尚元素的日式餐廳。或許大眾會質疑這群學生的專業度，但是CT教授卻對SCAD的學生抱持著高度信心，因為這批學生都曾透過SCAD協作設計工作室(SCADpro)與眾多國際知名品牌合作，包括：可口可樂、google、hp電腦、達美航空等，已累積許多寶貴的實戰經驗。在向大品牌提案的過程中，學生有機會與業界人士交流，在專業技能上躍進，更是 SCAD 校友就業率創高達99%的關鍵原因。

CT教授是促成SCAD與餐飲集團合作的關鍵人物。 圖/SCAD提供

創作無國界，學習零時差

此外，這群學生手上還握著一張王牌，就是來自日本的研究生東山惠美（Emi Higashiyama），由她來為餐廳的日式風味把關，確保餐廳能呈現出真正的日本文化，而非「外國人以為的日本」。對東山美惠來說，這項設計必須兼顧原創性和真實性，把日本居酒屋和美國文化結合，並在兩者之間取得平衡。「這正是設計修護師系所面對的最大挑戰，也是這門藝術的精髓所在。」

既然藝術創作可以跨越地域，藝術家的工作方式當然也不受限於時空。當CT教授帶著學生到斯塔蘭區一棟兩層樓高的中世紀建築，也就是餐廳選定的地點進行實地考察時，東山惠美正身處地球的另一端——台灣，透過校內線上平台SCADnow，學生在任何地方都能參與課程，SCAD校內有28%是來自世界各地的國際學生，他們都十分熟悉這樣的學習方式，「時差」對熱愛設計的年輕人來說，完全不是問題。

日本研究生東山惠美透過校內線上平台SCADnow參與課程。 圖/SCAD提供

高標準、快節奏，模擬業界設計工作室

在這48小時內，東山惠美將外國人難以理解的日本文化用具體的方式傳達，交由夥伴解讀和發揮。CT教授營造宛如業界設計工作室、節奏極快並且講求專業的環境，根據學生的專長分成不同小隊，隊員透過通訊軟體互相溝通，各團隊每45分鐘就要向教授匯報成果。

到了約定時間，當德布雷塞尼總監前來驗收時，學生團隊已經完成一個按照真實比例尺寸製作的餐廳設計模型、4幅壁畫、品牌LOGO、餐巾設計和媒體宣傳計畫書；學生身著餐廳服務員的圍裙制服，遞上日式熱茶，並把餐廳的名片和菜單交到客人手上。

德布雷塞尼總監對學生們的成果表示讚賞。東山惠美代表團隊致詞，說：「我很高興能成為化阻力為動力、勇敢迎向挑戰的人。」 CT教授則認為這次經驗對於SCAD 學生踏入競爭激烈的全球市場，是一個成功的案例，他開玩笑地說：「將來學生應徵工作時，可以告訴未來雇主，這間人氣餐廳是我設計的！」

Ukiyo預定於2022年4月開業，地址爲：Ukiyo, 2222 Bull Street, Savannah, GA, 31401。 圖/SCAD提供

關於SCAD（薩凡納藝術設計大學）：

薩凡納藝術設計大學是一所非營利私立大學，有3個校區分別在美國喬治亞州薩凡納、亞特蘭大，以及法國拉科斯特，也可透過 SCAD eLearning 和 SCADnow 線上學習，共有 40 多個主修專業、超過100 種學位課程。 SCAD 目前擁有來自超過100 個國家，約 15,000 名本科生和研究生。創新的 SCAD 課程串連專業級技術和豐富的學習資源，並藉由SCAD著名的設計協作工作室 SCADpro 為學生提供實習、專業認證和與企業夥伴產學合作的非凡機會。

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