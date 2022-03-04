花工8學生錄取台電創新高 成為正式員工月薪4萬元起跳

台灣電力公司每年提供一定獎學金名額舉辦「高職技術類科獎學金甄選」，培養在地人才。花蓮高工電子科教師團隊輔導學生報考，今年共8人上榜，創下歷來最多紀錄。他們大多出身弱勢家庭，勤奮苦讀，以考上台電有穩定工作為目標，校方表示，一旦成為台電正式員工，月薪4萬元起跳。

台電高職技術料科獎學金甄選從民國102年重啟，針對花、東、離東地區提供基層工作機會，花蓮區今年原本開出電子電機9個名額，電子科饒愷書是新住民，擁有乙級和丙級證照各2張，優異表現獲得評審委員肯定，破例增額錄取，讓花工在花蓮區上榜10人中就占8人；102年至今花工已培訓45名學生考上台電。

花工表示，教育部核定電子科成立電力產業鏈結培育特色班，專門培訓學生參與台電技術名額甄選、台鐵電務段特考、國立大學產學班所需實務技能操作與理論的專業課程，培訓學生們，從高一就開始練習筆試，還自組讀書會互相砥礪，還參加科展等競賽累積實力。

錄取8人為廖嘉慶、陳曾義強、潘鴻義、林庭佑、蔡繕禧、胡崇恩、翁紹銘、饒愷書。多半出身困苦，靠著慶保、普仁基金會、家扶等獎學金，或是打工賺錢貼補維持學業，他們雖然具備就讀國立大學的實力，但以考取台電為優先考量。