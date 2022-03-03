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旅烏台生返台就學方案出爐 教育部會同各大學即起受理

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

俄烏情勢嚴峻，近來也有不少旅烏台生返台避難，教育部今天表示，將會同各大學提供各項學習銜接措施，歡迎在烏克蘭台生返國申請。若擬申請轉學回台（就讀同一教育階段）或返台升學（升讀下一教育階段），則需另提供報名表件由教育部核轉申請學校進行入學審查，待錄取結果確定後，再由教育部核定分發。

有關烏克蘭台生返台學習銜接措施，教育部表示，若要申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求，因涉及修讀學位，同學可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢，並請填妥申請表件寄送教育部。

教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁http://depart.moe.edu.tw/ED2200/之「資料下載」區，歡迎在烏克蘭台生下載使用。

若是要申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求，教育部表示，因不涉及取得學位，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

教育部強調，鑒於近日烏克蘭局勢，教育部已透過駐組密切掌握每一位我國在烏克蘭留學生動態。另外，也請相關學校積極協助關懷照顧校內烏克蘭學生（含交換生），提供生活及心理輔導，並請強化現有聯繫通報機制，倘有需政府協處個案，請學校儘速聯繫通報教育部，以利提供適切協助。

教育部 烏克蘭 升學

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