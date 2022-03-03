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大同技術學院清償台糖債務、解除財務危機 9月依舊停招

聯合報 / 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導
大同技術學院太保分部未繳承租台糖校地權利金1452萬餘元，台糖聲請法院扣押金融帳戶，遭教育部勒令停招，校園閒置荒廢，校方如期繳清欠款。記者魯永明／攝影
大同技術學院太保分部未繳承租台糖校地權利金1452萬餘元，台糖聲請法院扣押金融帳戶，遭教育部勒令停招，校園閒置荒廢，校方如期繳清欠款。記者魯永明／攝影

教育部決議9月起嘉義私立大同技術學院停招，校方指稱停招是欠繳太保分部承租台糖地權利金1452萬5683元，遭台糖聲請法院查封校產造成財務危機，昨天欠債清償到期，校方在台糖查扣的金融戶頭存入足夠清償債務款項，台糖表示，校方已經如期償還，不會查封校產，校方可依租約繼續使用太保分部土地。

大同財務危機解除，師生及外界質疑危機解除校方是否會如期停招？未來太保分部校地如何使用？大同主任秘書吳淇森表示，財務危機雖解除，但今年學校還是停招，因為停招有一定的程序，董事會會依照教育部的指示處理；

至於向台糖租用的太保分部校地，董事會偏向活化方式處理，不過，一切都必須依照規定進行，董事會還在討論中。目前太保校區宿舍被徵用作防疫用的集中檢疫所，其他部分由棒球隊使用。

教育部勒令大同停招，校方指控台糖強硬扣押學校公告地價近10億的土地與校舍，與所欠債務不符比例。台糖說，校方積欠台糖太保分部共13筆土地1452萬元使用權利金，經多次催繳未果，才會向法院申請查扣3個金融戶頭，限2日全部清償，法院民事執行處通知，校方如期將欠款存入戶頭，足夠清償，不必再查封校產。

台糖說，太保分部承租台糖地去年到期，應繳清下個20年的權利金共1452萬5683元，以及年租金185萬5456元，租金已繳清，權利金未繳，催繳未繳，聲請法院扣押學校3個金融戶頭，限3月2日清償權利金。

大同技術學院太保分部未繳承租台糖校地權利金1452萬餘元，台糖聲請法院扣押金融帳戶，遭教育部勒令停招，校園閒置荒廢，校方如期繳清欠款。記者魯永明／攝影
大同技術學院太保分部未繳承租台糖校地權利金1452萬餘元，台糖聲請法院扣押金融帳戶，遭教育部勒令停招，校園閒置荒廢，校方如期繳清欠款。記者魯永明／攝影

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