勞動部與陽明交大產業新尖兵計畫 培育AI跨領域人才

AI時代興起，業界所需的專業人才隨之增加。2021年勞動部與國立陽明交通大學攜手合辦「產業新尖兵計畫」，將智慧醫療、智慧金融、智慧製造等跨領域產業數據與課程融合設計，培養具有跨領域數據分析能力的科學人才，提供非本科系背景的青年跨域進入AI產業發展的機會。

新尖兵計畫AI跨領域數據科學人才養成班第一梯次培訓期間即舉辦十餘場企業媒合會，包含力積電、聯電、群創光電、緯創資通、蝦皮購物等企業直接入班與學員互動，媒合職缺，提供跨域學習的學生獲得更多就業機會。AI跨領域數據科學人才養成班第一梯次今天結訓，頒贈在商務數據分析、程式語言、資料探勘、資料視覺化、深度學習領域表現優異的學員書券獎。

勞動部勞動力發展署桃竹苗副分署長李燕玲表示，感謝陽明交大學辦理「產業新尖兵」計畫訓練課程，讓50位參與的青年瞭解到從基礎的數據分析課程到AI程式語言及理論與進階的程式實作，從中獲得紮實的技能培訓，訓後也能獲得極具發展前景的就業機會，可銜接至數據分析應用、電子商務分析及人工智能產業等相關領域工作，目前積極媒合至力積電、聯電、群創光電、緯創資通、蝦皮購物等企業進行面試就業。

受疫情影響，全球數位轉型加快，因應AI、5G及物聯網的發展趨勢，桃竹苗分署除積極與陽明交大合作成立「半導體產業專業人才發展基地」，未來將陸續開辦AI光電、AI生醫及數據分析等中高階人才技術課程，希望為國內產業挹注新血，歡迎有意跨入科技產業的青年朋友或想轉業的民眾踴躍報名參訓。

陽明交大副校長陳永富補充說明，結訓的學員近半數非資工、資管科系出身，其中包含行銷、休閒管理、法律、心理、經濟、語文等非理工相關科系。透過陽明交大開辦的AI跨領域數據科學人才培訓班課程，鼓勵沒有經驗的學員參與，只要願意努力學習，非相關科系學員經過新尖兵培訓後，亦可媒合至大企業的AI相關職缺。未來陽明交大也會積極爭取更多政府及產業界資源挹注AI人才培育，讓非本科系的學生具備實務能力，進而擴大台灣智慧製造、智慧醫療人才庫。

勞動部與陽明交大鼓勵青年踴躍參加「產業新尖兵計畫」，結訓學員若為15至29歲待業青年，可享全額免費參訓、由勞動力發展署發給的學習獎勵金（每月最高8000元）、培訓期間享勞保之外，陽明交大更舉辦10餘場專屬新尖兵學員之企業職缺說明會，並優先媒合至力積電、聯電、群創光電、緯創資通等知名科技大廠。此次政府、企業、學校的三角合作，樹立產官學合作典範，為台灣AI產業人才培育建立新的合作共創模式。