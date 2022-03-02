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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

新北公共化幼兒園今年再增27班 錄取率預估近7成

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北人口是全台最多縣市，幼兒也相對較多，家長為公共化幼兒園名額搶破頭，光是抽籤排序就影響很大。圖／新北教育局提供
新北人口是全台最多縣市，幼兒也相對較多，家長為公共化幼兒園名額搶破頭，光是抽籤排序就影響很大。圖／新北教育局提供

新北人口是全台最多縣市，幼兒也相對較多，家長為公共化幼兒園名額搶破頭，光是抽籤排序就影響很大。教育局先前公布111學年度簡章，將入園資格設籍該29行政區改為9大行政分區，因家長反彈修正資格，將學區及分區皆同等抽籤順序，同時新學年度將增27班，教育局預估錄取率可達近7成。

公共化幼兒園設置須以1樓為主，空間不足才能使用2、3樓，且須設置室內活動室、室外活動空間、盥洗室、健康中心、廚房等空間，因此並非所有市府閒置空間，都適合使用，加上也要評估各行政區域之人口發展，因此教育局除了盤點學校、鼓勵私幼轉型外，也爭取公益捐贈空間，以增設公共化幼兒園。

新北自108至110年學年度，公共化幼兒園增100班，目前有314園、總收托人數達3萬2376人，加上準公共幼兒園也有217園，收托1萬3730名幼生。不過公共化幼兒園名額一直是增多粥少，新北109學年度錄取率為64.88%，110學年度稍微成長，錄取率68.28%，有3萬2376人收托，新學年度將再增27班，收托數將達3萬3088名，教育局預估錄取率可達近7成。

另外，抽籤順序也是家長關心的重點，教育局目前訂定順序，以特殊境遇家庭、偏遠地區、教職員工子女、交通不便與育有3胎以上子女家庭優先，第七順位為行政分區與學區作為劃分。

幼兒園 教育局 新北

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