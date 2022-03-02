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高市推數位安心餐食卡 弱勢孩子可在超商兌換午餐
高雄市府從108年推動「安心餐食券」，讓弱勢學生在寒暑假及假日也能正常用餐，已有2萬零751名學生受惠。為了讓弱勢學生方便兌餐，3月起高雄市教育局與一卡通公司，及7-11、OK、全家、萊爾富四大超商共同合作，推動數位化安心餐食票卡，讓孩子就近兌餐。
「以前安心餐食券是紙本的，現在改成卡式。」高雄市教育局謝文斌表示，設籍且就讀高雄市國中小及完全中學高中部的低收入戶家庭子女，都可領取一卡通安心餐食票卡，透過安心餐食票卡串接及媒合超商的多媒體事務服務機台，在全台共1萬2500間門市據點，提供安心餐食券兌餐服務，讓外出不在高雄的弱勢學生也能方便兌餐。
新的安心餐食票卡設定方便，使用彈性，透過後台設定，能因應臨時停課等特殊情形及每日提供餐數進行設定。除攜帶及使用方便外，數位化安心餐食票卡取代紙本，也能達到環保減紙化目的。
謝文斌表示，為讓孩子能兌換多元的商品，教育局積極爭取更多合作廠商，提升兌換餐食多樣化，希望透過數位餐食票卡，能讓學生未來可使用餐食票卡，在交通、小額消費等方面提供多樣化的服務。
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