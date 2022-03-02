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國防教育課可這樣上！ 學校融入AI無人機等模擬投入戰場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示機甲戰士模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示機甲戰士模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影

台灣燈會高雄無人機展演令人驚豔，高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，今天在立志中學展示「AI無人機、無人車、相撲機器人與機甲戰士」，並模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。學生們說，軍訓練變得很有趣！

高雄市教育局今天在高中職軍訓主管會議中，將智慧科技操作納入會議活動課題。立志中學資訊科教師宋修賢講解AI智能領域實施方式，希望讓軍訓主管將「AI人工智慧理念」帶回學校，把國防科技新知導入課程。 他示範以無人機投放炸彈，以及使用無人車克服地形限制實施勘查等操作，創意的運用方式讓教官們了解，原來軍訓課也可以這樣上！

學生們也為教官們演示無人機、無人車的操作，立志中學資訊科學生何志賢說，這次燈會也特別去看了無人機的展演，無人機可以用在醫療、國防、商業等用途。主任教官周冠宇表示，配合國防教育課程，將AI機器人融合在課程中，並談到烏俄戰爭中也有無人機的投入。

立志中學校長江澈表示，進入工業4.0的時代後，智慧化已經取代自動化、資訊化等名詞，須結合「硬體」、「資料」及「智慧」等三大元素，充實最新設備與相關師資教學，才能有助於未來智能科技的推動及發展。學校重視資訊科技教育的領域，建置十數間MAKER教室積極發展創客精神及特色課程；並將多元能力融入國防教育，例如學生去打靶時，也會學習接受英語指令。

教育局校安室黃主任哲彬主任說，現在學生已經習慣使用科技產品，因此有必要思考在國防課程中，教育學生如何將生活科技轉為運用在國防領域，也希望能激盪出學生更多的創意，找出更多運用的方式

高雄市立志中學學生示範操控無人機起降通過障礙環境。記者徐如宜／攝影
高雄市立志中學學生示範操控無人機起降通過障礙環境。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示無人裝甲車模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示無人裝甲車模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示無人車模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局推動將無人機等「智慧科技操作」融入國防教育，現場展示無人車模擬投入戰場實況，多元展現國防教育。記者徐如宜／攝影

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