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網傳長榮大學發「助俄作戰抵學分」簡訊 校方斥假訊息
網友在網路論壇帖文稱「長榮大學學生收到學校教務處發的「俄軍徵召簡訊」，要他立刻前往桃園機場報到，飛往俄烏前線參戰，「可以抵20學分」；校方表示，這是完全不實的網路假消息，今天得知立刻通報教育部，並報警追查散佈不實訊息來源。
俄羅斯派兵攻打烏克蘭後，網路就流傳台灣有女網友收到「來自烏克蘭傭兵的徵選」訊息；今天在批踢踢八卦板又有網友以「收到徵召簡訊」為題貼文自稱收到長榮大學教務處的「俄軍徵召」簡訊。
簡訊內容稱「經查核你已通過解放烏克蘭選拔」。請於27日上午9點攜帶國民身分證到體育館領取槍枝，並於28日下午4時攜帶身分證、中華民國護照前往桃園國際機場登機飛往莫斯科報到。屆時有軍隊武裝人員為你發放軍服並帶您前往前線作戰。在此，我謹代表俄羅斯全體人民歡迎你的到來，並感謝你為獨立國協的偉大付出！」文末還提醒，「參賽」可以抵20學分。
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