考生最想問這題！文化大學幫歸納，大博會再送LINE減壓貼圖

文 / 文化大學 提供

「永續創新，邁向頂尖」，是今年歡度六十周年的文化大學邁向下一個甲子的目標。 圖／文化大學 提供
「永續創新，邁向頂尖」，是今年歡度六十周年的文化大學邁向下一個甲子的目標。 圖／文化大學 提供

文化大學表示，3月是大學考生壓力山大的月份，繁星推薦、個人申請一波波來，今年又正逢108課綱考招新制元年，篩選機制變化不小，家長考生都忐忑難安，不少跨校和大學自辦的大學博覽會趁勢登場，成為考生近距離求解答的管道。

文大今年歡度一甲子，有豐富的辦學與考生輔導經驗。 圖／文化大學 提供
文大今年歡度一甲子，有豐富的辦學與考生輔導經驗。 圖／文化大學 提供

大學端也從歷年經驗歸納了大博會上考生最常提出的問題，並預料今年考招改變，要參採學習歷程檔案，7月分科測驗不再考國英數B，現場QA將落在「備審資料」、「學習歷程檔案」、「學測國英文考壞了怎麼辦」三大關鍵字上。

除了3/5、6兩天的跨校大博會外，文大也將在3月17、18日於陽明山校本部自辦校園博覽會，考生可在全校院系一字排開的會場，充分了解各系特色、歷年入學門檻，或申請入學選系書審面試的眉角。

文大不僅學習資源豐富，也到處都是打卡美景。 圖／文化大學 提供
文大不僅學習資源豐富，也到處都是打卡美景。 圖／文化大學 提供

這5題，家長考生都常問
剛慶祝60周年的文大，已正式邁入第二個甲子；學校院系多達13學院62系組學程，累積了多面向貼近考生的輔導經驗，接地氣的歸納出考生最常發問的TOP 5問題：成績幾分可以上你們學校或某系？某系的書面資料教授到底要看什麼？面試會被問什麼？念高職可以報名申請入學嗎？國文英文考壞了想念這個系還有機會嗎？

由於新制第一年缺乏前人軌跡，7月分科測驗又不再考國文英文，預估考生會急於了解學測幾分才能上？國英考壞了還能選哪些系？而申請入學二階要參採學習歷程檔案，讓備審資料的挑選取材與撰寫不只是考生，也是讓家長頭大的功課。文大學教務長方元沂建議，雖然考招制度改變，但從過往的錄取級分還是能看出趨勢，比較關鍵的是考生要清楚自己對選讀科系的意願和想像，越了解自己、了解校系特色和教學方向，越能精準對焦。

除了主修專業之外，面對速變環境的挑戰，在大學更需要培養跨領域專長。 圖／文化大學 提供
除了主修專業之外，面對速變環境的挑戰，在大學更需要培養跨領域專長。 圖／文化大學 提供

入學科系只是第一系，跨領域才是顯學
「跨領域專長」已是學涯和職涯的主流視角，入學的科系極可能只是自己的「第一系」，方教務長提及，文大近幾年力推跨領域專長、輔系和雙主修，都是為了跟學生溝通，多主題學習與整合能力的鍛鍊，才有益於洞察力、創新力和解決問題的能力，這也是現代職場選才的重點指標。考生要試著把分數、興趣、想探索的學門放在同個天平衡量，了解進大學之後才是真正「大學習」的開始。

大學博覽會是考生近距離向大學師長「救解答」的管道。 圖／文化大學 提供
大學博覽會是考生近距離向大學師長「救解答」的管道。 圖／文化大學 提供

今、明於台大體育館登場的大博會會場，文大將針對校系特色、備審資料和面試準備提供詳細的諮詢服務。同時由技擊運動及國術學系現場演示專業的運動推拿整復，讓考生和家長放鬆緊繃的身心。

文大官方LINE帳號當天也限量贈送「我的怪奇同學」貼圖，讓可愛的Q版學長姐為學弟妹加油。中國文化大學招生入學網址https://futurestudent.pccu.edu.tw/

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