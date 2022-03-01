高雄首座客語沉浸非營利幼兒園 拚10月招生

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦全台首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名2至5歲幼兒，設計規畫標案流標3次，日前重新公告上網，除增加金額，也向專業廠商邀標，終於突破困境，力拚今年10月招生開園。

高雄市政府客委會主委楊瑞霞說，客語沉浸非營利幼兒園空間營造工程設計案原本經費600多萬，獲中央客委會挹注84%，其餘地方自籌，去年經歷3次流標，困境包括近年建案活絡，許多建築師表示手上工作量忙，加上空間改造涉及變更使照等程序，過程較繁雜，是施工團隊對進場興趣缺缺原因。

客委會調整標案金額，增加約80萬，也積極奔走向專業團隊邀標，2月8日順利標出，目前進入基本設計與細部設計討論階段，拚今年8、9月間完成硬體工程，接著委託非營利法人，經營團隊在師資條件上會有一些要求，目標是今年10月開園營運。

客委會統計，高雄市三民區2至5歲幼兒人口約1萬717人，公私立及非營利幼兒園只能服務7324名幼兒，顯見三民區是公共化教保服務熱區。透過成立客語沉浸非營利幼兒園，以環境與教材搭配，可讓孩子更融入客家情境，讓客語能在都會區發聲。

高雄市議員童燕珍關注客語沉浸非營利幼兒園籌備進度，今天上午到現場實勘，也與楊瑞霞交換想法。

楊瑞霞表示， 3至7歲是語言黃金期，是學習客語最佳時機，將採取客華雙語並進模式，將美濃客庄教學經驗帶進市區，課程中帶入節慶文化、客家童謠等，教學生動，能提高學習興致。童燕珍說，地方對客語沉浸非營利幼兒園寄予厚望，希望能做出特色，而不是隔離感。

客委會指出，幼兒園主要運用文物館兒童廳改造，室內空間約107坪，搭配寬敞戶外場域，硬體條件優於許多幼兒園，收費採非營利幼兒園標準，優先招收3至5歲弱勢幼兒，有餘額再招收一般生。

高雄市教育局表示，沉浸式非營利客語幼兒園是委外經營，由教育局審議甄選法人團體營運，目前核訂收托2班、60名3至5歲幼兒，未限客家籍身分，所有幼兒都能來報名，上課時會融入客語、客家文化。

住三民區陳媽媽說，婆家在美濃區，考量工作、就學一家人目前住市區，孩子平日講客語機會不多，得知市府要開辦沉浸式非營利客語幼兒園，會考慮送孩子就讀，把握語言黃金期學習客家話，回鄉下與阿公阿嬤能用客語溝通，也增進祖孫情感。

高雄美濃區從2013年起進行有計畫的客語復振任務，是全國唯一能打通幼兒園至國中階段雙語教育的公立學校區域，多年努力止住了本土客語流失率，在幼兒園就是採用沉浸式教學。家長說，現在在市區也有沉浸式非營利客語幼兒園，讓住在市區的客家人多了一處幼兒教育選擇。