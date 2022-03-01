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竹縣公立及非營利幼兒園招生1700名額 4月19日開放查詢
新竹縣111學年度公立與非營利幼兒園將於4月招生，縣府今日表示，「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，4月19日起可上網查詢各公立及非營利幼兒園招生名額，5月4日開放一般生線上報名，讓家長更便利。
縣府教育局指出，今年共計新設12園（班）國小附設幼兒園，預計增加206名幼生名額，其中包含2至3歲專班共計7班，滿足2至3歲未足齡幼兒就學需求。新學年度公立與非營利幼兒園總報名名額約1700名。
教育局表示，招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段。優先入園登記階段採至各園現場報名，登記時間為4月21日上午9時至4月23日中午12時止。
一般入園則採取「現場報名」及「網路報名」雙軌制，網路報名自5月4日上午9時至5月6日中午12時止，園所現場登記自5月6日上午9時至5月7日中午12時止，家長可上網搜尋「新竹縣政府雲端聯合服務中心」，查詢招生簡章及各園招收名額，並閱讀線上登記教學，了解報名流程。
另外，為擴大新竹縣幼兒入學機會及鼓勵就近入園，每位幼兒除可同時報名1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園外，在一般入園階段也保留一般生缺額的2成名額，優先錄取滿5足歲且設籍該園所在鄉鎮市的幼兒。
教育局表示，公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，有餘額則提供給一般幼兒就讀，招生年齡以5、4、3足歲幼兒順序，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。若對招生事宜有任何疑義，請洽詢新竹縣政府教育局幼兒教育科李小姐，電話：03-5518101轉2879。
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