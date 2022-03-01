竹縣公立及非營利幼兒園招生1700名額 4月19日開放查詢

新竹縣111學年度公立與非營利幼兒園將於4月招生，縣府今日表示，「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，4月19日起可上網查詢各公立及非營利幼兒園招生名額，5月4日開放一般生線上報名，讓家長更便利。

縣府教育局指出，今年共計新設12園（班）國小附設幼兒園，預計增加206名幼生名額，其中包含2至3歲專班共計7班，滿足2至3歲未足齡幼兒就學需求。新學年度公立與非營利幼兒園總報名名額約1700名。

教育局表示，招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段。優先入園登記階段採至各園現場報名，登記時間為4月21日上午9時至4月23日中午12時止。

一般入園則採取「現場報名」及「網路報名」雙軌制，網路報名自5月4日上午9時至5月6日中午12時止，園所現場登記自5月6日上午9時至5月7日中午12時止，家長可上網搜尋「新竹縣政府雲端聯合服務中心」，查詢招生簡章及各園招收名額，並閱讀線上登記教學，了解報名流程。

另外，為擴大新竹縣幼兒入學機會及鼓勵就近入園，每位幼兒除可同時報名1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園外，在一般入園階段也保留一般生缺額的2成名額，優先錄取滿5足歲且設籍該園所在鄉鎮市的幼兒。