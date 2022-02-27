聽新聞
test
0:00 / 0:00
民團提報不義遺址安康接待室文化資產 文化部表態支持
位於新北市的安康接待室是威權統治時期，調查局用來偵訊、羈押重大治安嫌疑者的秘密場所。對於提報「安康接待室」為文化資產ㄧ事，文化部今天發新聞稿表示「認同及支持」。文化部將積極提供必要協助，補強文資審議要件，讓本案儘速於新北市文資審議委員會完成審議。在未完成審議前，文化部所屬國家人權博物館將與法務部調查局充分合作，強化管理維護工作。
文化部說明，安康接待室是威權統治時期，調查局用來偵訊、羈押重大治安嫌疑者的秘密場所，促轉會於今年1月審定安康接待室為不義遺址，行政院為此也特別責成文化部成立「安康接待室保存事宜專案小組」，邀集法務部、國有財產署、促轉會、新北市政府文化局等共同組成，並展開各項工作，期盼讓安康接待室獲得最妥適的保存，作為後續人權教育的重要基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言