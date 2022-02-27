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民團提報不義遺址安康接待室文化資產 文化部表態支持

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
安康接待室小型號房（羈押囚房）有半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。圖／文化部提供
安康接待室小型號房（羈押囚房）有半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。圖／文化部提供

位於新北市的安康接待室是威權統治時期，調查局用來偵訊、羈押重大治安嫌疑者的秘密場所。對於提報「安康接待室」為文化資產ㄧ事，文化部今天發新聞稿表示「認同及支持」。文化部將積極提供必要協助，補強文資審議要件，讓本案儘速於新北市文資審議委員會完成審議。在未完成審議前，文化部所屬國家人權博物館將與法務部調查局充分合作，強化管理維護工作。

文化部說明，安康接待室是威權統治時期，調查局用來偵訊、羈押重大治安嫌疑者的秘密場所，促轉會於今年1月審定安康接待室為不義遺址，行政院為此也特別責成文化部成立「安康接待室保存事宜專案小組」，邀集法務部、國有財產署、促轉會、新北市政府文化局等共同組成，並展開各項工作，期盼讓安康接待室獲得最妥適的保存，作為後續人權教育的重要基地。

不義遺址安康接待室建物外觀。圖／文化部提供
不義遺址安康接待室建物外觀。圖／文化部提供

文化部 國家人權博物館

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