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麥寮推出「舌尖上的記憶」繪本 教導小朋友食安和誠信

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉幼兒園引進「舌尖上的記憶」繪本，將食安議題導入故事，從中傳達誠信教育。圖／麥寮鄉公所提供
麥寮鄉幼兒園引進「舌尖上的記憶」繪本，將食安議題導入故事，從中傳達誠信教育。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉最近積極推動食安和誠信教育，引進「舌尖上的記憶」繪本，將食安議題導入故事，從中傳達誠信教育。故事中可看到雲林在地食材及古早味醬油、麻油及快樂豬，透過故事主軸尋找傳統小吃食材及道地作法，傳遞豐富雲林鄉土情感及質樸實在的性格。

麥寮鄉公所政風室主任陳大中表示，看完「舌尖上的記憶」，讓人有身歷其境之感，像回到兒時鄉下生活時光，決定將繪本傳達給麥寮幼兒園的幼童，讓小朋友從在地人的情感及故事，感受濃濃人情味及食安的重要性。

麥寮鄉幼兒園也運用「舌尖上的記憶」繪本，傳遞品德教育、誠信廉潔觀念，老師用講說繪本故事方式，讓小朋友認識食安及誠信觀念，從中建立富教養、重感恩、懂法治、知廉潔、尊人權的公民素養，並透過台上台下互動，以表演方式演出食安、誠信的重要，活潑又生動，讓小朋友更能深刻理解

「舌尖上的記憶」繪本表演引起小朋友共鳴，大大提高小朋友學習意願，成了小朋友喜愛的教科書。

麥寮鄉幼兒園引進「舌尖上的記憶」繪本，將食安議題導入故事，從中傳達誠信教育。圖／麥寮鄉公所提供
麥寮鄉幼兒園引進「舌尖上的記憶」繪本，將食安議題導入故事，從中傳達誠信教育。圖／麥寮鄉公所提供

食安 雲林

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