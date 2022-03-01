華梵大學2創舉！新生領全額獎學金配個人工作室

元宇宙、百工坊、智慧戰情室；率全國大學之先，華梵大學宣布提供入學新生全額獎學金，可抵免全部學雜費，還可申請個人工作室，在老師手把手帶領下盡情創作，八成學生更有機會出國學習，畢業時每人還可帶走一張最夯的無人機證照。

全額獎學金，抵免學雜費

華梵大學校長林從一去年8月卸下成功大學副校長後接掌華梵，全力打造華梵成為臺灣精緻型大學的典範，開啟大校做不到的「量身定做」教育模式，讓學生的學習需求獲得立即的照顧與回應。

華梵大學提供新生全額獎學金，註冊率節節攀升。 圖/華梵大學提供

其中，華梵大學獨步全國，提供全額獎學金給所有大一新生，只要完成每週5小時校園維運等基本門檻，就能領到一學期5萬4千元獎學金，相當於抵免全部學雜費，大大減輕就學負擔。

課程模組化，跨領域學習

更特別的是，華梵大學翻新全校課程，提供數位自造、互動媒體創作、AR/VR、智慧家電、音響設計、3D數位藝術、攝影創作、陶藝創作等50個專業課程模組，讓同學依興趣自由選擇修讀，進行跨院系、跨領域的學習。

華梵大學同學在陶藝教室進行陶藝創作。 圖/華梵大學提供

個人工作室，燃燒創客魂

林從一校長強調，全校更有超過30個工坊與藝術村，包括熱門的大數據智慧戰情室、陶瓷3D列印、體感互動控制、虛擬攝影、斲琴、金工等主題，提供學生從設計發想、生產製造到行銷管理的實務訓練。

教師在百工坊與藝術村，手把手帶領學生創作。 圖/華梵大學提供

此外，學校也配給申請的同學個人工作空間，提供最高等同全額學雜費的創新共學獎學金，讓同學能跟隨老師手把手的教育，專心實作與創作，燃燒創客魂。

華梵大學提供個人工作室，讓學生盡情揮灑。 圖/華梵大學提供

駕馭無人機，征服元宇宙

隨著無人機產業前景看好，華梵大學更成立大臺北地區綜合大學首座無人機國家考場，9月起開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導每位學生取得無人機操作證照，大大提升就業競爭力。

在教學領域與設備上，華梵率先切入發燒的元宇宙議題，成立全國唯一攝影與VR設計學系，建置雙人蛋椅、無限騎士、8D電影院、多人對戰VR星球等最前衛的大型VR體感設備，讓同學以頂級配備學到最潮的專業能力。

華梵大學擁有最潮的VR元宇宙教學設備供學生體驗學習。 圖/華梵大學提供

海外學習夯，八成可出國

華梵國際化風氣更是鼎盛，已有四成學生有海外學習經驗，每人最高可領取30萬元國際交流獎學金，林從一校長預計兩年內拉高國際學習經驗比例至八成，五年內更讓每一位學生都能出國學習。

華梵大學辦學口碑良好，註冊率節節攀升，提供四年住宿保障與便捷交通車，往返臺北101只需30分鐘車程，111學年度申請入學與單獨招生作業現已開跑，歡迎加入華梵學最潮知識，畢業做最夯行業，詳見網址：https://www.dayimedia.com.tw/hfu/，專人諮詢可利用Line ID：@gotoHFU，電話：（02）6625-2525。