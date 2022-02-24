南市率先成立數位學習推動辦公室 設定新3C願景

教育已進入數位學習時代，台南市教育局今天率先成立「數位學習推動辦公室」，由市長黃偉哲與教育部資科司長郭伯臣啟動，郭伯臣表示，台南學生參加科技輔助自主學習，學習後的國英數成績較學習前提升約20%，市長黃偉哲期盼藉此拉近偏鄉數位學習落差。

教育局長鄭新輝表示，為強化學生的智慧科技力，邀請專家學者、教育局跨單位、學校校長及教師代表組成推動委員，召集各校具數位學習經驗之教師及資訊網路、數位規畫專長的教師，組成數位學習團隊，教育部也提供14名專業能力，希望讓南市成為數位學習的示範城市。

台南在硬體建設方面，2020年建置完成各校「前瞻智慧學習教室」，全市國小3至6年級、國中1至2年級，每間教室裝設75吋觸控式螢幕，教學區無線網路覆蓋率100%；在軟體應用方面，從2012至2019年教育部中小學行動學習、程式及機器人教育、自造教育、視訊教學及因材網計畫等，南市推動成果皆獲全國第一；希望未來在「生生用平板」計畫，也成為全國第一個快速達標的城市。

鄭新輝指出，南市推動「生生用平板·數位學習精進」方案，將讓平板電腦的運用成為學生學習利器，希望以「數位新世代學習新3C」的願景，讓生生有數位學伴 (Companion)、班班有數位教師(Coach)、人人有數位學習社群 (Community)。在強調協力合作(Co-) 的時代，希望平板電腦與網路資源的使用能促進學生更多的合作學習(Co-learning)、老師的協同教學 (Co-teaching)、學習社群的團隊協作 (Collaboration)。

郭伯臣表示，目前教育部因才網最夯的是台南市教育局資訊心推出的「因雄崛起」，他說，教育部推動數位教育前瞻計畫，校園高速網路及教室無線網路覆蓋率都較實施前大幅提升，其中校園高速網路已近百分百。他表示，教育部推動科技輔助自主學習，利用平板等載具輔助學習，全國共有國小3410班7萬6千名學生參加，普測成績顯示，有參加以科技輔助學習的學生，成績普遍提升，以台南為例，不論是國英數普測成績都提升2成以上且高於全國平均。他說，有家長擔心「生生有平板」後學生會沉迷網路，他表示會有管控，無須擔心。

黃偉哲表示，過去台南是全台首學，但礙於資源的落差，在沒有使用平板前，有許多學習績效，都低於全國平均，使用平板電腦之後，卻高於平均，由此可以看到，確實在數位的學習使用的情形下，能夠讓孩子的學習成效大幅躍升。