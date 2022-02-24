學習歷程檔案怎麼做？怎麼審？ 六大指引作品類型曝光

新課綱首屆學生即將升學，大學個人申請時將改以「學習歷程檔案」作為校系審查資料，台大社會系「作伙學」團隊連續兩年在全台舉辦審議會議，蒐集超過千人高中端及大學端的意見，今天提出作品呈現六大指引，以及六大作品類型呈現建議，供學生參考。

在作品六大指引中，首先要展現素養能力，建議學生在作品中要提出具體事例，比如詳細記錄學習或作品製作的過程來呈現解決問題的能力，量不用多，一兩項就可以；另外，作品須有摘要，好讓教授能一目了然，內容可包含課程進行方式、選課或研究動機、學習過程、學習方法、收穫及心得反思，篇幅不用常，簡要指出作品重點即可。

再者要交代作品的脈絡，建議在作品開頭闡明「這是什麼作品」以及「為什麼製作」，必須具備獨特性；另外也要凸顯個人獨特性，避免在「看起來都差不多」的作品中，讓教授感到乏味，比如凸顯自己的興趣或生活經驗，或是將探究結果延伸應用在日常生活。

此外作品要有真實性，應清楚區隔老師提供的架構內容，以及自己的執行操作與收穫，好比引用資料，除了附上來源，也要區分資料內容與自身想法，或若是上傳團體報告，也務必說明自己在團隊分工中的貢獻與個人想法。

由於作品篇幅有限，該指引最後建議作品必須要有重點，經過整理後再上傳，建議學生挑選自己有興趣、有意義，或做得較有把握，最能展現能力的主題，不需要全部上傳，若要上傳多主題、多單元的內容，也要說明主題之間的關聯性，好讓教授看到作品的重點。

至於六大作品類型呈現建議，包含「學習單」、「課堂活動成果」、「實作作品」、「實驗紀錄」、「專題報告（含小論文）」和「綜整式學習紀錄」，分別以學生實際完成的作品為範例，來說明每一種類型的課程學習成果，在呈現方式上常見的問題，並對「怎麼做才符合六大指引」提供具體建議。

學習單部分，學生必須注意學習單是課堂教學的輔助工具，必須經過重新整理後再行上傳，因此建議重點挑選幾份自己特別有興趣，或具啟發性的單元學習單，必加入心得反思，梳理學習的收穫。

課堂活動成果常見的包含閱讀或參訪的心得、程式語言練習紀錄、生涯探索作業等。這類作品常見問題是，學生並沒有交代作品的「脈絡」，建議可以在開頭加入作品與課程的關聯性，簡介一下作品包含哪些項目，作為整份作品的摘要。

另在反思心得的部份，建議可以與摘要和作品說明一起放在開頭，呈現具體的收穫與成長、課程內容以外的延伸思考、挑選這份作品上傳的原因，以及學習興趣與熱忱，避免讓作品單單只呈現學習資訊整理，而無法看見個人的特色。

第三類常見的則是實驗紀錄，建議應在作品開頭摘要說明想要呈現的重點、解釋課程與實驗的關聯，以及對應到的原理概念，放上做實驗的過程時，也要注意實驗設計的合理性、步驟間要有邏輯、實驗結果推論要嚴謹，也必須在實驗紀錄中分析實驗數據，解釋實驗結果如何能夠回答最初的問題。

另還有實作作品，包括影音檔、網站、美術作品、詩詞文章及劇本等文學創作、機器人與程式設計作品等，建議學生在檔案中需說明課程背景、創作的動機或理念，及心得反思。內容較長的作品（如片長較長的影片、分頁多的網站等），也建議善用截圖輔以文字說明呈現重點。

專題報告（含小論文）則是針對特定主題進行探究的作品，該作品需要以既有文獻資料為基礎，確實附上資料來源相當重要，作品除了包含專題成果本身，詳加說明作品與課程的關連性、製作作品的心路歷程以及自己學習的心得收穫，也會讓作品更為完整。

最後則是綜整式學習紀錄，該作品是將整學期「多主題、多單元」的作品，包裹在同一份檔案中上傳，建議可在摘要和作品說明中講解整份作品的主軸，透過一個完整的敘事將各個單元串起來，以呈現個人完整的學習和成長過程。另也建議在作品開頭加上目錄，輔助審查教授理解整份作品的編排與思考邏輯。

作伙學計畫網站（https://www.108epo.com/results.php）也提供眾多作品實例供各界參閱。該團隊前調，手冊是藉由統整審議共識性內容及作品實例，提供符合108課綱教育精神的呈現指引，而不在於製作課程學習成果的各項技術性細節。