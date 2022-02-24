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新北公幼放寬2資格 設籍該分區、育有3胎家長優先

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北公共化幼兒園111學年度招生，放寬兩項資格，包括擴大幼兒設籍資格、調整育有3胎家長優先登記順位。圖／新北教育局提供
新北公共化幼兒園111學年度招生，放寬兩項資格，包括擴大幼兒設籍資格、調整育有3胎家長優先登記順位。圖／新北教育局提供

公共化幼兒園名額一直是增多粥少，讓不少家長頭痛。為減輕育兒負擔，新北公共化幼兒園新學年度招生，放寬兩項資格，包括擴大幼兒設籍資格、調整育有3胎家長優先登記順位；同時，111學年度起報名作業全面採線上化辦理，改由線上預約寄件至幼兒園核對資格。

為鼓勵幼生就近入學，教育局長張明文說，新北市將29個行政區，以地緣鄰近性所劃分成9大分區，並將入園資格從設籍該行政區，擴大到設籍或寄居該行政分區的幼兒。舉例來說，111學年度學齡滿5足歲幼兒，設籍於新北市土城區，若其欲就讀板橋區板橋國小，因板橋區及土城區為同一行政分區(板橋分區)，所以該生具備「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在之行政分區之幼兒」的優先資格。

此外，為減輕育有3胎以上子女家庭，自111學年度起登記入園資格，將育有三胎以上子女家庭的幼兒調整為第5順位。新北111學年度公共化幼兒園招生簡章，將於4月上旬公告於教育局網站(https://www.ntpc.edu.tw)、新北市幼兒教育資源網(http://kidedu.ntpc.edu.tw) 及新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站(https://kid123.ntpc.edu.tw)，招生作業日程及相關規定將簡章公告為準。

教育局也提醒，家長及民眾，在報名期間可多加利用線上即時查詢各園缺額人數、登記人數及抽籤結果，還可以進行正取生線上報到等功能。讓家長在疫情期間不必出門，就能完成報名及報到等程序。

教育局也提醒，家長及民眾，在報名期間可多加利用線上即時查詢各園缺額人數、登記人數及抽籤結果。圖／新北教育局提供
教育局也提醒，家長及民眾，在報名期間可多加利用線上即時查詢各園缺額人數、登記人數及抽籤結果。圖／新北教育局提供

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