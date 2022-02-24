搶救本土語不能等 立委籲教支人員待遇要提升

立委邱志偉、林宜瑾上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，依據「國家語言發展法」規定，自 111 學年度起，本土語言將全面納入國中小及高中必修課程。目前本土語師資共13,456人，其中領取「鐘點費」的教學支援人員共4,748人。這些占本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。