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搶救本土語不能等 立委籲教支人員待遇要提升

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
立委邱志偉（中）、林宜瑾（左三）上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，指本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。記者黃義書／攝影
立委邱志偉（中）、林宜瑾（左三）上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，指本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。記者黃義書／攝影

立委邱志偉、林宜瑾上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，依據「國家語言發展法」規定，自 111 學年度起，本土語言將全面納入國中小及高中必修課程。目前本土語師資共13,456人，其中領取「鐘點費」的教學支援人員共4,748人。這些占本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。

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