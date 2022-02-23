高中早修不得考試、一周四天自主運用 教育部拍板了

教育部長潘文忠上周預告，下學期起高中將減少例行周會次數、不強制參與早自習，目前正著手擬訂「最低標準」，日前卻傳出每周僅開放三日讓學生自由參與，也讓學生團體炸鍋，今天更發起連署訴求一周五天「全面開放」。

到底早自習一周有幾天能自主參與？教育部今晚正式拍板，將由現行不超過2日，調為每周至少應有四日，由學生自主規畫運用；且為落實教學正常化意旨，增訂規範各校於上午第一節開始上課以前及課業輔導，均不得對學生實施學業成績評量。

教育部說，為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規畫學習能力，教育部將研修「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」。針對此議題，教育部國教署前已邀集校長團體、教師團體、家長團體及兒少團體之代表、法律專家、國教院代表、教師代表、兒少代表，廣泛徵詢意見。

教育部表示，為鼓勵全國各地方政府均共同修法推動，國教署特別於今天再邀集各縣市教育局處長進行討論，其中針對高級中等學校上午第一節課前之非學習節數的規劃，國教署已與各縣市政府教育局處長達成共識。

教育部說，有關每周得實施非學習節數全校集合活動由現行不超過2日，調降為限制每週至多1日，當週其餘日數，亦即每週至少應有四日，由學生自主規畫運用；且為落實教學正常化意旨，增訂規範各校於上午第一節開始上課以前及課業輔導，均不得對學生實施學業成績評量。