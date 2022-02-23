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台中安心餐券擬4月1日起調高至65元 逾2萬學生受惠

中央社 / 台中23日電

因應物價上漲，台中市盧秀燕今天指出，預計4月1日起將安心餐券的面額自新台幣50元提高為65元，台中約有2萬1600多名學生受惠，可至五大超商兌換餐食享用。

台中市針對低收及中低收入家庭學生、家有變故、導師認定的弱勢家庭學生，發放面額50元的安心餐券，讓弱勢家庭學生可憑券在假日或寒暑假到超商兌換午餐。

日前有台中市議員在議會質詢時表示，因物價上漲，目前50元根本買不到便當，許多孩子僅能買麵包、餅乾果腹，市府應提高補助金額。

盧秀燕今天出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮，會後她接受媒體聯訪時指出，安心餐券將由現行的50元提高到65元後，且因為是大量招標，預計孩子們可以吃到約72至75元價格的餐點，讓孩子們吃得飽、吃得好。

她說，目前正在與超商洽談契約，預計4月1日起開始實施，增加預算約5700萬元，但一定要孩子們吃得飽，要達到一個便當有菜、有肉、有蛋，還有其它補給品。

樂業國小新建幼兒園園舍工程今天舉行動土典禮，完工後，將從原本的4班增至8班，包括2歲專班1班16人、3至5歲混齡班6班180人、學前特教班1班8人，預計招收204人，滿足學前教育階段各年齡層需求。

盧秀燕致詞表示，台中市原本的公幼很少，29個行政區才90班，她上任後推動公托、公幼、親子館倍增計畫，希望4年增加180班，現已達到252班，市府提供市民更近便、更優質的托育環境，「讓年輕人願生敢養」。

台中市 超商 盧秀燕

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