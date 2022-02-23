比哈佛大學還難考 他不僅錄取還獲千萬獎學金

紐約大學阿布達比分校有「世界最夢幻大學」、「全球最難進的大學」之稱，但南投普台高中學生胡道瑜不僅順利躋身錄取，更獲該校提供31.7萬美元（約新台幣1024萬元）全額獎學金，成為該校今年海外生中獎學金額度最高的準大一生。

普台高中指出，紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi）位居阿聯首都，因王儲與校方約定挹注資源打造最完備軟硬體設施，聘請全球一流的師資，當地政府為此全力出資創校，還提供豐厚的獎學金，吸引全世界一流的學生。

而其超強設備、師資及絕美的校區環境，而有「世界最夢幻大學」之稱，更因世界各地菁英學生爭相就讀，錄取門檻極高，像去年全球有17300人申請入雪，最終錄取530人，錄取率僅3%，低於哈佛大學5%，也號稱「全球最難進的大學」。

但，普台高三生胡道瑜卻以其多元學習經歷，以及強大的學識及外語能力，不僅順利錄取紐約大學阿布達比分校，更獲全額獎學金31.7萬美元，等同4年學雜費、食宿交通、醫療保險、課外活動等費用全免，還有零用錢及每年2張阿布達比往返家鄉的機票，成為少數獲得全額獎學金，更是今年額度最高的的海外學生。

校方表示，胡生14歲才隨母親從新加坡返台，求學過程中為適應不同的教育體系、識讀繁體中文相當努力，但在該校協助及課程、活動規劃下，成績突飛猛進，同時參與辯論、擊劍、禪鼓等社團，也關懷弱勢當尼泊爾志工，擔任義賣活動副召集人，更成為國手在台灣經濟學奧林匹亞及多個國際辯論賽獲獎，為國爭光。

而胡的優異表現也讓他順利錄取紐大阿布達比分校，針對後續求學規劃，他則表示，因對星、台不同的政治體系很感興趣，長期關注國內外的政經議題，因此入學後將雙主修政治科學及經濟學，兩者相輔相成，也讓他確立未來目標，同時利用兩學期時間在紐約大學不同國家的校區學習，開拓其國際視野。