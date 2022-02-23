早自習到底開放幾天自由參加？ 學生連署「全面開放」

教育部長潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可，不過到底一周能讓學生有四天還三天自主規畫，以及每周至多幾日朝會，目前仍眾說紛紜，教育部預計3月初才會公布實施細節，預計111學年第一學期正式上路。

台灣青年民主協會（青民協）今天發起連署，呼籲教育部應全面開放學生自由參與早自習。青民協認為，教育部現行已規定「高中至少兩天早自習自由參與」，若只開放三天自由參與，只比現在多開放一天讓學生自由參與，也就是說學校「一周仍有兩天」仍可強制學生早自習到校，對於延後上學的政策美意大打折扣。

青民協也回顧， 2016年就曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，當時教育部召開多次會議，決定開放高中生可以兩天的早自習自由參加。2020 年，又有網友提案，教育部去年為此開了十次的公聽會、諮詢會等，若最後僅決議再多開放一天，恐讓高中生及支持延後上學議題的民眾感到相當失望。

南部某高中生也質疑，四年前民眾連署，教育部開放兩天早自習，四年後民眾再連署，教育部再多開放一天，難道是要民眾 2024 年再提一次連署，教育部才要再多開放一天早自習嗎？學生想要取消強制早自習的訴求有那麼難達成嗎？

青民協也說，不分黨派的政治人物皆公開表態支持取消強制早自習，沒想到教育部卻在關鍵時刻挺不住壓力而大轉彎，不願意全面開放，教育部到底在擔心什麼？又是誰在從中阻礙？

青民協今天發起連署，邀請高中生、民間團體、學生團體、高中學生自治組織，共同向教育部提出訴求。

青民協認為，既然要保障學生休息休閒權，正視學生在校時間過長的議題，就不該因輿論壓力而退縮，教育部必須兌現承諾，全面開放「五天早自習」都讓學生自由參與，絕不可雷聲大雨點小。