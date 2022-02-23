快訊

普亭幫烏東分離分子「獨立建國」 川普大讚「天才」

大新竹夢卡關 「小英男孩」變戰狼 高調開罵驚動政壇

早自習到底開放幾天自由參加？ 學生連署「全面開放」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可。示意圖。本報資料照
教育部長潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可。示意圖。本報資料照

教育部潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可，不過到底一周能讓學生有四天還三天自主規畫，以及每周至多幾日朝會，目前仍眾說紛紜，教育部預計3月初才會公布實施細節，預計111學年第一學期正式上路。

台灣青年民主協會（青民協）今天發起連署，呼籲教育部應全面開放學生自由參與早自習。青民協認為，教育部現行已規定「高中至少兩天早自習自由參與」，若只開放三天自由參與，只比現在多開放一天讓學生自由參與，也就是說學校「一周仍有兩天」仍可強制學生早自習到校，對於延後上學的政策美意大打折扣。

青民協也回顧， 2016年就曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，當時教育部召開多次會議，決定開放高中生可以兩天的早自習自由參加。2020 年，又有網友提案，教育部去年為此開了十次的公聽會、諮詢會等，若最後僅決議再多開放一天，恐讓高中生及支持延後上學議題的民眾感到相當失望。

南部某高中生也質疑，四年前民眾連署，教育部開放兩天早自習，四年後民眾再連署，教育部再多開放一天，難道是要民眾 2024 年再提一次連署，教育部才要再多開放一天早自習嗎？學生想要取消強制早自習的訴求有那麼難達成嗎？

青民協也說，不分黨派的政治人物皆公開表態支持取消強制早自習，沒想到教育部卻在關鍵時刻挺不住壓力而大轉彎，不願意全面開放，教育部到底在擔心什麼？又是誰在從中阻礙？

青民協今天發起連署，邀請高中生、民間團體、學生團體、高中學生自治組織，共同向教育部提出訴求。

青民協認為，既然要保障學生休息休閒權，正視學生在校時間過長的議題，就不該因輿論壓力而退縮，教育部必須兌現承諾，全面開放「五天早自習」都讓學生自由參與，絕不可雷聲大雨點小。

教育部 潘文忠

延伸閱讀

學校違法禁止禦寒衣物外穿 教育部發函重申規定

潘文忠指黃郁婷傷害國人感情 孫大千：欲加之罪何患無辭

高中9月起早自習禁考試！教育部擴大國中小也不行

影／稱黃郁婷傷害人民情感 潘文忠：言行要符合國人期待

相關新聞

他傻眼補習班音譯「欺負我英文差」 網友卻認同：這才是在地味

台灣補習文化盛行，不少民眾從小就有補習的經驗。一名網友經過一家英語補習班發現招牌寫著「Busiban」，讓他直呼「不要欺負我英文不好…」，不過不少網友看完以後，覺得這英文單字才是在台最正確的用法，「連外師都在用。」

早自習到底開放幾天自由參加？ 學生連署「全面開放」

教育部長潘文忠上周預告，未來高中將減少例行周會次數，讓學生第一節課前（早上8：10）到校即可，不過到底一周能讓學生有四天...

平衡城鄉教育發展 教部3年投入25億補助1522校

為平衡城鄉教育資源，教育部國教署挹注經費，補助偏遠地區及非山非市學校改善學校軟硬體設備，3年來已補助1522校，投入約新...

學校違法禁止禦寒衣物外穿 教育部發函重申規定

前天是今年寒流以來的第一個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學...

寓教於樂 桃市圖「世界母語日」推自製客語桌遊

聯合國教科文組織將每年2月21日定為「世界母語日」，為響應世界母語日，桃園市立圖書館特別研發「自圓奇說」客語桌遊遊戲，並...

教部稱九成校讓學生外添衣物 民團「狂接投訴」打臉

入冬以來首波寒流把台灣凍成「藍色蕃薯」，前天也是寒流下的首個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。