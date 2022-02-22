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學校違法禁止禦寒衣物外穿 教育部發函重申規定

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
前天是今年寒流以來的的第一個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外。圖／本報資料照片
前天是今年寒流以來的的第一個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外。圖／本報資料照片

前天是今年寒流以來的第一個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，呼籲教育部應立即發函重申規定。

教育部對此表示，今日已再次發函重申相關規定，學生若發現學校未依規辦理，可至國教署署長信箱( https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Mail/MailExplain)反映，國教署受理後會立即確實查處，並針對重點學校透過專案小組到校了解實情、輔導訪視。

教育部2020年修正高中、國中、國小服儀法規時，已明訂「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物」；而天氣寒冷的標準則是「只要學生主觀上覺得冷，就不應該限制學生穿禦寒衣物於外。」

不過青民協會去年調查發現，仍有七成高中職學校不符合規定，九成國中仍違法限制學生外穿禦寒衣物。行政院長蘇貞昌更發布貼文重申教育部規定，呼籲各校不准禁止學生增添禦寒衣物，教育部也限期全面盤點各校服儀規定，教育部長潘文忠去年回應媒體也說，教育部已完成盤點，99%學校都符合規定。

未料今年首波寒流來襲，青民協日前接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，學生必須將厚重的禦寒外套，塞進很薄的校服外套內。

青民協也表示，儘管教育部去年已對服儀法規做了全面盤點，卻仍發生學校把合法規定給教育部檢查，但實際在學校仍禁止學生穿禦寒衣物於外，各種規避監督的方式，讓學生連寒流穿暖都成為奢侈。

教育部表示，若學校經查處確有違規情事，公立學校將依相關人員成績考核規定辦理，私立學校則依私立學校法規定處置；對地方政府主管學校，將持續責請地方政府視導機制掌握學校執行情形，督導學校落實辦理。

教育部 保暖 服儀

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