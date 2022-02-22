不確定的年代，大師領軍、多元共學助企業主管逆勢突圍

圖／臺師大提供

疫情延燒已超過兩年，在高壓力氛圍下，企業領袖如何逆境領導?WFH遠距工作成新常態，企業人資部門該如何因應?當永續ESG成為新顯學、媒體影響力是致勝關鍵、元宇宙正在興起，企業主管又該如何超前佈署，幫助企業再升級?面對充滿變數的環境，身為社會中堅骨幹的中高階主管，需要跨領域學習、拓展人脈、積極備戰，才能因應各式挑戰。

想要有效率的精進專業智識、拓展全新視野?臺師大進修推廣學院為企業中高階主管、專業經理人以及一般社會大眾推出最具能量的「師拓大師管理班」，藉由業界大師面對面與談，共享經驗價值，快速廣泛地汲取新知、拓展人脈，異業共學連結開創新局。

第一屆「師拓大師管理班」包含6門課程：「媒體影響力—面對媒體建立關係」由華視新聞台台長陳雅琳帶領企業主管認識媒體生態，把握與媒體溝通的時機。「策略管理力-永續經營與企業接班人」由中華企經會榮譽理事長陳定國傳授新世代領導人6大新策略觀，帶領企業主管學習動態高階管理，以持續應付日趨複雜的情勢。「人資法令影響力—企業的進步與風險」由前勞動部勞動力發展署署長黃秋桂帶領企業主管與高階經理人，從人才甄選、培育、留才到勞資關係，提升員工對公司經營理念的認同，達到有效管理。

「財務行銷力-商業財務模式的拓展與雙軸分析」由臺師大運動休閒與餐旅管理所優聘教授方進義分享業界實務經驗，協助企業主管掌握獲利與成本，精準判讀聰明決策，整合精實商業模式與財務力。「經營管理數位力—跳脫技術迷思」由特波國際總經理蕭世貴帶領企業以自身優勢出發，理解全球科技化進程，迎上數位轉型的浪潮。「企業永續治理力—2050淨零碳排趨勢下的企業永續」由臺師大環境教育研究所教授葉欣誠等業師，協助企業迎戰氣候環境變遷、能源危機、新冠疫情等重要議題，看見更多改變的可能，深化企業管理與永續發展。

臺師大「師拓大師管理班」集結黃金師資陣容，多元共學，商機共享，陪伴職場專業人士與時俱進，全面提升未來領袖的實戰力！若職場人士想要充電進修或預備轉職，臺師大也有各式語言、資訊科技、師資證照、商業管理相關課程，幫助學員成為符合當代需求、擁有多項專長的T型人才；下班後想放鬆沉澱心靈，也可藉由運動健康、文思藝想、音樂、藝術、饗食品味等課程，暫時放下沉重負擔，紓壓又舒心，為後續的奮鬥儲備更多能量！更多資訊請參閱>>「師拓大師管理班 」課程官網 https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=AF

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