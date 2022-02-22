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教部稱九成校讓學生外添衣物 民團「狂接投訴」打臉

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
入冬以來首波寒流把台灣凍成「藍色蕃薯」，前天也是寒流下的首個上課日，台灣青年民主協會卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外。本報資料照片
入冬以來首波寒流把台灣凍成「藍色蕃薯」，前天也是寒流下的首個上課日，台灣青年民主協會卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外。本報資料照片

入冬以來首波寒流把台灣凍成「藍色蕃薯」，前天也是寒流下的首個上課日，台灣青年民主協會（青民協）卻接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，學生必須將厚重的禦寒外套，塞進很薄的校服外套內，明顯違反「天氣冷可以將保暖衣服穿於校服外」的法規。青民協呼籲，教育部應立即發函重申規定，另將同步彙整相關事證，發函請教育部督導學校改正。

教育部2020年修正高中、國中、國小服儀法規時，已明訂「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物」；而天氣寒冷的標準則是「只要學生主觀上覺得冷，就不應該限制學生穿禦寒衣物於外。」

青民協會去年調查也發現，仍有七成高中職學校不符合規定，九成國中仍違法限制學生外穿禦寒衣物。行政院長蘇貞昌更發布貼文重申教育部規定，呼籲各校不准禁止學生增添禦寒衣物 ，教育部也限期全面盤點各校服儀規定，教育部長潘文忠去年回應媒體也說，教育部已完成盤點，99%學校都符合規定。

未料今年首波寒流來襲，學生卻仍頂著寒風、穿薄衣上學。青民協日前接獲至少 40 所高中、15 所國中學生反映，學校仍禁止學生將保暖外套穿在校服外，學生必須將厚重的禦寒外套，塞進很薄的校服外套內。

青民協也表示，許多學生反映未開放禦寒衣物一事，顯見目前仍有許多學校不甩教育部一再重申天冷應開放禦寒衣物外穿的規定，儘管教育部去年已對服儀法規做了全面盤點，但卻仍發生學校把合法規定給教育部檢查，但實際在學校仍禁止學生穿禦寒衣物於外，各種規避監督的方式，讓學生連寒流穿暖都成為奢侈。

青民協呼籲，教育部應立即發函各國、高中，重申「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物（包含便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等）」；另也將同步彙整相關事證後，發函請教育部督導學校改正。

教育部 保暖 寒流

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