用行動支持農民 南市認購1200斤紅蔥頭學童午餐添美味

台南是紅蔥頭最大產區，目前正值紅蔥頭盛產旺季，但受疫情影響，價格崩跌，台南市長黃偉哲鼓勵大家多買紅蔥頭，為使學生更了解紅蔥頭的美味，指示教育局認購1200斤紅蔥頭分送各午餐廚房學校，落實「享當季、食在地」的營養教育理念，也呼籲市民踴躍選購，以行動支持農民。

黃偉哲表示，南市紅蔥頭種植面積約928公頃，約占全臺92%，總產量為9455公噸，因氣候及地質因素，種植的紅蔥頭香氣濃郁品質優良，，台南有眾多的美食小吃如肉燥飯、虱目魚粥等，都搭配爆香過的紅蔥頭，是不可或缺的靈魂食材，同時也富含營養，對身體很好。

教育局指出，教育局除響應市長以實際認購行動關懷與支持農民、鼓勵各校午餐菜單踴躍選用紅蔥頭外，也依市長指示，透過農政單位向在地農民採購1200斤紅蔥頭並分送各午餐學校，添加午餐香氣，吃得營養又美味。

教育局專業營養師表示，紅蔥頭中的蔥蒜辣素能夠提供菜餚豐富的香氣，進而增加食慾，中醫也時常將紅蔥頭用來作為健脾開胃、調理高血壓的藥方。紅蔥頭含有豐富的水分、醣類、維他命B群與鉀，營養價值很高，加上內含豐富的膳食纖維，每100克的紅蔥頭就含有2.5克的膳食纖維，比油菜 (100克含有1.6克)、菠菜 (100克含有1.9克)多。

營養師說，紅蔥頭含大量抗氧化活性的化合物，例如: 槲皮素(Quercetin)、山柰酚 (Kaempferol)和大蒜素 (allicin) ，具有抗氧化、降低發炎的功效，對於減低和管理季節性過敏引起的眼睛和鼻部徵狀也有相當助益。常見菜色有紅蔥頭滷肉燥、加入炒麵、米粉、各式粥品或拌到各式菜餚中，可提升風味。