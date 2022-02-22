台大副教授為升等自殺 老師：多元升等只為權貴開小門

台大植物所張姓副教授上周在實驗室內上吊自殺，消息直到昨晚才傳出，留下遺書表示主要是因為升等壓力大，雖然占據新聞版面不大，但卻在學界引發討論，南部生科學界並發文給台大要求重視張姓老師自殺一事，「教授不是用來發頂尖期刊論文的機器，更不該因未達標而成為被凌虐的對象」，有的老師更直言，近年雖然教育界有關注到大學教授研究升等問題，而有「多元升等」的新路徑，但實際上研究仍然是主要成績，多元只是為派系開方便之門，一般老師很難受惠。

台大植物所桃李滿天下，目前國內生命科學界研究植物者，很多都是台大植物所畢業，張姓副教授的死雖然學校對外未多談，但仍引發學界的討論，深究其背後的原因。據張副教授的同學與學弟妹表示，張的個性比較內向，但做研究相當認真，升任副教授多年，一直沒有辦法升教授，近年論文發表又不順利，加上最近身體出狀況，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

據悉，50歲的張姓副教授單身未婚，與家人同住，上周三之後就沒有回家，但家人以為是在實驗室裡忙，一直到周六學生找他，才發現出了意外。而學校之前就獲悉這名老師有狀況，列為輔導對象，但仍未能避免憾事發生。

南部學界多名老師表示，大學老師升等主要是以發表論文的多寡分數來評定，教學與服務都只是配角，近年有不同的聲音出現，認為論文只是鎖在高閣裡，對社會根本沒有貢獻，而有必須調整的聲音出來，讓喜歡研究的老師繼續研究，但應同時重視教學、產學合作及大學社會責任等，因此才有多元升等的變通辦法，也就是不光以研究論文做為升等的主要依據。

但是各校各系所仍有不同的做法，特別是像台大等國立大學對老師研究論文的要求仍然相當高，有老師透露，甚至多元升等成為派系運用的資源，例如學校裡哪個大佬想要保送自己人升等，即使研究做的不好，也可以用多元升等為藉口，讓自己人順利過關，「多元變成失去標準」。

老師表示，過去有所謂的「6年條款」，很多學校會在老師的聘書內載明，助理教授如果6年內無法升等為副教授就必須離職，讓年輕老師壓力非常大，照理說老師如果拿到副教授，就等於教職有保障，但過去學校裡有不少「萬年副教授」，不願意做研究，也不想升教授，只想輕鬆過日，又讓許多學校訂有內規，要求副教授也必須盡快升等為教授，如果長期未升等，就會在系所內被冷嘲熱諷、甚至是「集體霸凌」。

南部教授昨晚發文給台大要求重視此一問題，表示大學老師要同時做好研究、教學與社會服務等事，根本就是蠟燭兩頭燒，很多老師都學會要交際應酬，才能有好的研究資源，或 是在大樹底下好乘涼，如果個性內向，不喜交際，要拿到資源就更困難，而教學的部分又因為有學生評鑑，必須討好學生，近年更因為「文憑無用論」盛行、加上少子化，學校欠缺研究生，老師甚至必須自己操作實驗，更讓老師忙上加忙，即使大學老師的職稱看起來光鮮亮麗，身上的壓力外人難以想像。

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