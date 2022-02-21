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高中9月起早自習禁考試！教育部擴大國中小也不行
教育部長潘文忠今天表示，為讓學生擁有自主學習管理權與自主運用時間，已研議限制每周朝會次數，和不能強迫早自習和第8節課後以評量、列入學期成績方式強迫學生參加，且除了高中生之外，早自習、第8節課不能強迫考試部分，國中小也適用。詳細規畫預計3月初出爐，下學年度開始實施。
網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手，第8節課也規範不能舉辦納入學業成績評量考試。
潘文忠今天出席「111年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時提到，教育部針對此議題已討論多時，蒐集多方意見，國教署也召開線上公聽會，邀相關團體和專家學者會商，目前已有高度共識。
潘文忠指出，先以高中為主，修訂相關規定，朝向限制每周朝會次數，並限制第1節課前的早自習時間和第8節課後輔導禁止考試，讓學生自主規畫運用時間，目前正在和縣市政府做最後會商，預計3月初公告方案，自111學年度正式實施。
至於早自習、第8節課不能強迫考試部分，國中小也適用。潘文忠說，學生每天在校高達8、9個小時，有些學校還用早自習或第8節課來考試或列入學業成績，讓學生不得不參加，這次規畫希望培養學生自主規畫能力，也讓兒少有更多休息權。
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