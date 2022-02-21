奉獻半世紀 中研院士李壬癸獲本土語言終身奉獻獎

今天是聯合國教科文組織「世界母語日」，教育部今舉辦111年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，教育部長潘文忠頒獎表揚終身奉獻獎予中央研究院士李壬癸，表揚李在本土語言的奉獻與努力。學者何信翰、李勤岸等7人榮獲個人獎，台灣客家筆會、新北烏來國小等獲得團體獎。

李壬癸為國內公認的台灣南島語言研究之父，以語言學為畢生信仰，長年上山下海，投入台灣南島語言的田野調查，培育眾多原住民族語言學者，雖然已屆85歲高齡，仍持續活躍於學界，為台灣的本土語言傳承而努力。

李壬癸院士出身於宜蘭冬山客家的務農家庭，勤奮好學的他自師大英語系畢業後，又赴美深造拿到夏威夷大學語言學博士，在之後漫長的五十年時光中，跑遍全台原住民部落做田野調查與紀錄南島語言，也培育許多原住民族語言學者。

過去許多學者都持台灣原住民是分批到達台灣的論調，但他從語言學裡找到很好的證據，認為台灣最有可能是台灣南島民族的起源地。他為台灣現存的南島語言制定書寫系統，也是首位繪製出台灣南島民族遷移圖。這次得獎他說，對他而言是很大的榮譽，想跟家人與全台灣幫助過他的原住民朋友一起分享這份喜悅。

本屆個人獎當中有多位是以跨領域及運用多元媒介為本土語言努力奉獻的獲獎者，除了台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰、台師大台灣語文學系退休教授李勤岸之外，還有以傳承族語為職志的牧師張玉發，他用布農族語翻譯聖經，是族人學習族語的典範。