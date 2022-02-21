「童心同在•平等對待」兒童權利徵圖比賽開跑！

為營造兒童少年友善成長環境，正向引導兒童及少年學習尊重差異，衛生福利部社會及家庭署今（111）年主辦「童心同在•平等對待」-兒童權利徵圖比賽，即日起至3月11日辦理收件，邀請就讀國中、國小及學齡前孩子們拿起畫筆，畫下自己的不歧視宣言！

微歧視以各種方式隱藏在主流社會中，無心的言論卻造成他人的傷害，並加深社會刻板印象。衛生福利部社會及家庭署首度辦理兒童節系列活動-徵圖比賽，希望透過創意繪畫及著色比賽，激發孩子觀察力、想像力及創造力，於繪製過程中學習自身權益的認知及學習對尊重他人的態度。

本次活動鼓勵兒童以「童心同在•平等對待」為主題，共分為國中組創作四格漫畫、國小中高年級組（三至六年級）繪製主題海報及國小低年級及學前組（國小二年級以下含幼兒園或未就學之幼兒）以創意填色參賽，藉此引導兒童思考兒權精神，將不歧視的概念藉由畫作匯聚成力量。

比賽提供豐富獎項，國中、國小中高年級組各選出1至4名及6組佳作，國小低年級及學前組則選出10名佳作，共計選出30名！最高獎金10,000元，更有精美參加紀念品，得獎作品將於3月31日公告於衛生福利部社會及家庭署FB粉絲專頁以及聯合學苑官網上。

所有參與作品亦同步於線上展覽展出，使作品傳達的概念遠播，並期待社會大眾於日常生活中實踐不歧視生活、保障兒童各項權益。衛生福利部社會及家庭署邀請您為兒童權利盡一份心力！

👉活動網站：https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/Detail.aspx?nodeid=20&pid=11261