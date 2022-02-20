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新北首間因少子化退場高中職 網友嘆「二開」少一校

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新北首間因少子化退場高中職 網友嘆「二開」少一校

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北開明高職創校超過50年，仍不敵少子化趨勢，在今年6月送走最後一批高三學生後就要退場。圖／本報資料照片
新北開明高職創校超過50年，仍不敵少子化趨勢，在今年6月送走最後一批高三學生後就要退場。圖／本報資料照片

少子化不只衝擊大學，高中職現在也遭受影響，新北開明高職創校超過50年，仍不敵少子化趨勢，在今年6月送走最後一批高三學生後就要退場。新北教育局證實，新北委託師大組成專家小組輔導私校轉型，開明高職未來將朝轉型幼兒園或長照機構等辦理。

近年來受少子化影響，許多大專院校面臨退場或轉型，新北有高職也面臨同樣窘境，位於新店區的開明高職創立於1964年，擁有汽車、資訊、餐飲管理、流通管理和美容科，培育不少相關人才，但如今卻面臨退場命運。

據了解，開明高職過去全盛時期有超過5000多位學生，但招生仍不敵少子化衝擊，近兩年起停招，而110學年度高三學生為該校最後一屆學生，300人將於今年6月畢業，屆時學校也將正式退場，成為新北第一間因為少子化而退場的高中職。

教育局證實，新北市自108年度起委託台灣師範大學組成專家小組，協助新北的私立學校轉型，其中開明高職自109年自願申請參與轉型輔導專案，經輔導後朝停招後轉型方向辦理。

教育局指出，開明高職在期間除要讓學生順利畢業，對於教師也逐年給予資遣、轉介他校及優退等方式處理，未來將朝轉型為非營利幼兒園，或考量國內高齡化需求設立長照機構等社福機構辦理等，教育局也會積極協助後續規劃，並給予必要的行政協助。

消息傳出後也不少網友感嘆，「沒有母校了」、「再見了母校」、「功成身退辛苦了」、「老台北人才知道的東南西北二開二強又少一間」，另外也有網友針對轉型發表看法，認為學校位置很適合做長照機構或幼兒園，期待轉型後的未來發展。

少子化 教育局

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