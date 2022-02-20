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清大等3校後醫系核定名額有譜 最快今年開始招生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學、中興大學、中山大學前年同時申請增設學士後醫學系，如今都已獲教育部核准。圖／本報資料照片、中興大學提供
清華大學、中興大學、中山大學前年同時申請增設學士後醫學系，如今都已獲教育部核准。圖／本報資料照片、中興大學提供

教育部近日核准清華大學、中興大學、中山大學成立學士後醫學系，預計為3校各爭取30個公費生名額，最終數額由衛福部決定，最快今年開始招生。衛福部今天對此表示，教育部既已核准，衛福部扮演的是行政配合、而非主導角色，預計趕在3校公告招生簡章前公告名額。

近年國內多所大學申請增設學士後醫學系，清華大學去年獲教育部同意增設，中興大學、中山大學最近也獲教育部核准設立。申請後醫系流程嚴謹，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）審理，清大等3校當年申請時，本來都只獲「有條件通過」，還要按建議補件。而後清大率先通過增設，如今中山大學和中興大學也獲准。

至於3校各可獲得多少名額，主管醫事人力的衛福部醫事司司長劉越萍表示，衛福部在此案中扮演行政配合角色，已在討論中，預計在3校公告招生簡章前公告。

清華大學副校長戴念華指出，業界急需跨領域人才，後醫系的必要性浮上台面。清大以理工見長，校內曾做過統計，至少四分之一的教授都投入生醫研究，發揮理工專長，並跨足醫學應用。清大設後醫系，招生上納醫學和非醫學兩種不同背景學生，希望培養結合理工和醫學的雙專長人才。

中山大學校長鄭英耀表示，生醫如同半導體是護國神山，校方等候後醫系申請結果時，仁武校區的「醫學教學大樓」已動工，校方也在科技部公告求才訊息，要找精準醫學研究所助理教授。校內另也規畫相關微學分課程。

中興大學校長薛富盛說，校方已與台中榮總和彰化基督教醫院合作，且已有69名醫師在校開通識課，是3校中唯一與醫學中心合作的學校，也是全國設有醫學系的大學中，唯一與1家以上醫學中心合作的學校。

衛福部 教育部 中山大學

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