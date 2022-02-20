快訊

國道沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦A夢」翻盤獲撤罰

缺蛋禍首在凍漲 政院物價小組、農委會哪方是元凶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻轉家長對技職觀念 新北職探中心營隊納親子對話環節

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
親子進行商業設計類群拉坏體驗。圖／新北教育局提供
親子進行商業設計類群拉坏體驗。圖／新北教育局提供

近年教育部與地方政府合作，針對國中7至9年級及國小5、6年級學生，全台設置多達38所職業試探中心，不過學生反映，就算試出興趣，家長仍以未來較高薪資、社經地位為由，優先選擇就讀高中。

新北教育局表示，家長傳統觀念的轉化及支持，也是適性發展重要的一環，新北每學期會規畫高中職、16所職探中心講座活動，其中納親子對話環節，鼓勵家長一同參與，盼逐步達到成目標。

新北市現有16所職業試探中心，供學生探索未來職業，不過有學生憂心，自己就算試出興趣，仍抵不過家長期待，以未來較高薪資、社經地位為由，盼選擇就讀高中。

教育局則表示，家長傳統觀念的轉化及支持，也是適性發展的一環，因此每學期規畫多元活動，協助家長適應社會快速變遷。

活動可分為三方向，包括適性宣導研習、職探中心親子營隊及親職講座。新北每學年分區3場次辦適性宣導，以專題演講及桌遊、牌卡等互動，提升家長對生涯發展教育的瞭解，會後也提供生涯規劃個別諮詢；也有國中家長適性宣導，介紹不同專業群科的特色，110學年度第一學期就辦14場次，約1500位家長或同學參與。

職探中心則提供寒暑假親子職探育樂營，增進家長對於職業與不同專業群科的理解，比如鶯歌國中職探中心日前辦理，為期2日的職業試探體驗暨適性教育親子營，將家長納入參與，從多元智能測評與對話環節，使家長對孩子的興趣有更深的理解。

教育局說明，該營隊由國立台灣大學、國立台北教育大學心理諮商系及民間團體共同合作，共有32對親子參加。職業探索部分，讓親子選擇拉坏體驗、藍染體驗、芳香精油膏製作等課程；同時增加親子對話環節，加深家長及孩子彼此認識，進一步尊重孩子未來選擇高中或高職的決定。

計畫主持人王立昇教授表示，從參加親子的回饋，看到了家長及學生對於適性探索的需要，希望每一位孩子都能適性發展、熱情學習。

新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆則說，孩子若能早點在小時候確定職業定位方向，就可以少花許多未來探索的時間。

參與營隊同學吳沛蓉的媽媽說，這個活動對孩子很有幫助，希望未來能繼續擴大辦理這類活動，幫助更多家長和孩子一起參與度過這個迷茫的青少年時期。

新北市舉辦職業試探體驗暨適性教育親子營，幫助孩子未來職業探索與發展。圖／新北教育局提供
新北市舉辦職業試探體驗暨適性教育親子營，幫助孩子未來職業探索與發展。圖／新北教育局提供

親子 教育局

延伸閱讀

獨／新北動保條例上路 員工吃狗肉雇主連坐罰

聞哲基金會連3年發獎學金 獎勵新北小衛星家戶

影／新北公布最新足跡！確診者曾搭北捷板南線往返「這2站」

影／新北確診再+1 集中檢疫中心護理員打了3劑疫苗仍染疫

相關新聞

校園平權推動20年 專家：距離期待值仍有段路要走

校園平權推動20年以來，校園整體的實行狀況如何？老師與學生們觀察，雖然整體情況有在進步中，但距離期待值仍有很長的一段路要...

碩博士論文不公開成抄襲保護傘？立法院：應訂期限限制

蔡英文總統博士論文持續遭質疑，也讓國內碩、博士論文是否應公開受關注。立法院法制局近日研究表示，碩、博士論文不公開的審查機...

翻轉家長對技職觀念 新北職探中心營隊納親子對話環節

近年教育部與地方政府合作，針對國中7至9年級及國小5、6年級學生，全台設置多達38所職業試探中心，不過學生反映，就算試出...

外孫女變「孫女」！教部定期檢視辭典 確保與時俱進

教育部國語辭典是國人用字遣詞方針，教育部長潘文忠今天宣布，考量性別平權、法律意義、國人慣用詞彙等因素，國家教育研究院每3...

衛福部：育兒補助津貼 提供平價教保

育兒無後援令不少家長崩潰，進而衍生出「北嬰南送」或「南嬤北送」等現象，據衛福部統計，目前家外送托率一○六年為十％，到了一...

公共托育不足 新手爸媽愁：北嬰南送？南嬤北送？

小家庭育兒困難，無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數高漲，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。