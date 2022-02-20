翻轉家長對技職觀念 新北職探中心營隊納親子對話環節

近年教育部與地方政府合作，針對國中7至9年級及國小5、6年級學生，全台設置多達38所職業試探中心，不過學生反映，就算試出興趣，家長仍以未來較高薪資、社經地位為由，優先選擇就讀高中。

新北教育局表示，家長傳統觀念的轉化及支持，也是適性發展重要的一環，新北每學期會規畫高中職、16所職探中心講座活動，其中納親子對話環節，鼓勵家長一同參與，盼逐步達到成目標。

新北市現有16所職業試探中心，供學生探索未來職業，不過有學生憂心，自己就算試出興趣，仍抵不過家長期待，以未來較高薪資、社經地位為由，盼選擇就讀高中。

教育局則表示，家長傳統觀念的轉化及支持，也是適性發展的一環，因此每學期規畫多元活動，協助家長適應社會快速變遷。

活動可分為三方向，包括適性宣導研習、職探中心親子營隊及親職講座。新北每學年分區3場次辦適性宣導，以專題演講及桌遊、牌卡等互動，提升家長對生涯發展教育的瞭解，會後也提供生涯規劃個別諮詢；也有國中家長適性宣導，介紹不同專業群科的特色，110學年度第一學期就辦14場次，約1500位家長或同學參與。

職探中心則提供寒暑假親子職探育樂營，增進家長對於職業與不同專業群科的理解，比如鶯歌國中職探中心日前辦理，為期2日的職業試探體驗暨適性教育親子營，將家長納入參與，從多元智能測評與對話環節，使家長對孩子的興趣有更深的理解。

教育局說明，該營隊由國立台灣大學、國立台北教育大學心理諮商系及民間團體共同合作，共有32對親子參加。職業探索部分，讓親子選擇拉坏體驗、藍染體驗、芳香精油膏製作等課程；同時增加親子對話環節，加深家長及孩子彼此認識，進一步尊重孩子未來選擇高中或高職的決定。

計畫主持人王立昇教授表示，從參加親子的回饋，看到了家長及學生對於適性探索的需要，希望每一位孩子都能適性發展、熱情學習。

新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆則說，孩子若能早點在小時候確定職業定位方向，就可以少花許多未來探索的時間。