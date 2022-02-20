國際情勢緊張 明道中學國際關係選修課切中時事受歡迎

俄烏之開情勢緊張，台積電最近又開出「商業情報分析師」職缺，希望徵選政治學博士，都顯示因為國際間因地緣政治加劇，國際關係成為重要的學習課程。台中市明道中學4年前即在高中多元選修課中，開出相關的選修課，成為「學生學習歷程檔案」中具分量的學習成果，並讓今年首屆108新課綱高三生，在申請大學政治、外交相關領域科系時做好準備。

明道中學教務主任兼副校長陳炤華4年前開設「國際關係大解密」，課堂上他帶著同學透過即時的「國際新聞」進行媒體識讀，並運用「TED Talker」的概念與技巧，請同學就國際情勢發展進行分析與上台發表，還邀請台大政治系教授明居正等人擔任講師，指導同學撰寫國際政治財經相關的專題報告，成為該校的熱門選修課。

校長汪大久感覺到中學生開拓國際視野的重要，也特別在他經營的「發現明道Podcast」中開設「國際瞭望」專欄，每月固定邀陳炤華與談當下最熱門的國際議題，分享給更多人受惠，上個月14號還曾邀請陳炤華談俄羅斯與烏克蘭的衝突議題，沒想到俄烏情勢越演越烈，成為全球關注的焦點。

陳炤華說，除了從自己的興趣出發外，他身為地理老師，也藉此挑戰自己跨域開課的能力，並可以鼓勵學校老師們勇於開選修課，所以也邀公民科老師協同課程發展。他也感謝汪大久大力支持，上學期談到「美國種族議題」為例，還曾邀請汪大久協同教學，分享他在美國的實際見聞。

汪大久說，在108新課綱下，明道不但鼓勵學生們跨域學習，也整合校內師資、加強校內外合作，並引進世界大學資源，結合校本特色課程，以符合全球脈動、趨勢潮流等，開設多元的選修課，目的就是為了培養未來人才。同時，樂見台積電徵求人文學科人才，正顯現未來產業跨域合作的取才發展。