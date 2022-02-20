碩博士論文不公開成抄襲保護傘？立法院：應訂期限限制

蔡英文總統博士論文持續遭質疑，也讓國內碩、博士論文是否應公開受關注。立法院法制局近日研究表示，碩、博士論文不公開的審查機制有待加強，認為應明定不公開期限，以免不公開成為抄襲保護傘。

現行「學位授予法」規定，國家圖書館保存的博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，除非是涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔。

教育部也曾於2008年7月函知專科以上學校，要求各校於提交博、碩士學位論文送國家圖書館時，以公開利用為原則，若延後公開則需訂定合理期限，期限至多為五年，且應避免永不公開情況，促進學術傳播。

但實務上法制局發現，當前仍有不少碩、博士論文基於專利、技術發現，或特定敏感議題，數年內「暫不公開」，近年來更擴及人文、社會科學碩、博士論文也被鎖住，甚至還出現「鎖校園IP」，限研究生、校內師生才能查閱的新限制條件。

法制局表示，「學位授予法」規定碩、博士論文不公開審查機制為「學校認定」過於空泛，賦予學校過大審查權，建議應修正「學位授予法」，改由「論文學位考試委員會」等審查機制加以認定。

此外，法制局也主張，學術應開放，鎖論文是學術倒退發展，應刪除現行「學位授予法」中「得不予提供」規定，解決阻礙學術傳播、成抄襲保護傘問題；至於教育部以行政命令形式要求的延後5年公開上限，則應直接入法規範。

法制局也批評，博碩士論文應是學術新血超越傳統學術窠臼、典範契機，但近年來多朝著實用、功利傾向發展，學術原創性極低，再加上少子化、學位貶值和學術就業機會闕如，造成將學術視為一種「志業」研究生如鳳毛麟角般稀少。