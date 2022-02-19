竹市光復高中 奪下HBL四強門票
110學年度高級中等學校籃球聯賽HBL八強賽登場，新竹市光復高中挾預賽大勝氣勢，挺進八強賽事，今晚擊敗松山高中後，篤定晉級四強。消息傳回讓地方振奮，市長林智堅也讚許光復陣容、穩定度俱佳，對奪下首座HBL金盃很有信心。
光復高中第一場面對錦和，以94比43獲勝，第二場面對高苑，最強高中生陳將双因膝蓋受傷「封印」無法出賽，使得光復吞下一敗，但第三場面對泰山、第四場碰上東泰都以大比分拿下勝利，昨天關鍵之戰更以破百的得分，擊敗能仁家商。
今天傍晚面對松山高中，雖然上半場比分呈現膠著，暫時以1分落後，但下半場發揮強悍的防守，在第3和第4節讓松山只各得到7分，最終以68比48強壓「綠色盾牌」松山，奪下四強門票。
今天晚上除了有「最強高中生」陳將双奪下27分之外，有著「彈簧人」之稱的隊長張俊生也同樣表現搶眼，拿到16分。另外206公分「禁區門神」鄭名斈也功不可沒，抓下14個籃板且搧了3個火鍋，更是下半場逆轉的關鍵之一。
「雖然我們有得分之鑰，但防守才是最好的攻擊。」教練陳定杰表示，能夠完全執行區域聯防的防守策略，壓低對手的得分，才是整場賽是獲勝的最重要關鍵。
帶隊教師何長仁表示，選手們在每一個罰球，都能夠好好把握，是這些基本功讓光復在這場賽事奪得了最後勝利。
「全身上下充滿了對勝利的渴望！」陳將双表示，能和有著最強國中生之稱的林現惟同場較勁，心情亢奮，他能做到的，我一定能做的比他更好。隊長張俊生則說，上半場打的有些綁手綁腳，中場經過教練指點後，下半場完全解放自己，在攻守都有不錯表現。
「只要相信，沒有不可能。」林智堅表示，上任後看著光復高中從十二強外，在沒有人看好的狀態下，一路從107、108年的八強，109年進入四強，今年極有可能寫下隊史上最好成績，甚至有可能是光復高中、新竹市首座HBL冠軍，真的非常感動。
教育處長賴榮光表示，林智堅市長上任後非常重視各項體育扎根工作，投入將近8000萬元在各項選手培訓、參賽上，另外，也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，為嘉獎選手辛勞。
教育處副處長沈靜濤今天也代表市府帶著雞排與珍奶到光復高中的下榻飯店，慰勞選手晉級四強。教育處表示，四強賽事預計於3月12至13日在台北小巨蛋舉行，明天光復高中仍有一場賽事，面對提前晉級的南山高，可視為準冠軍賽，賽事精彩可期，希望市民朋友明日也能夠為光復高中打氣、加油。
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