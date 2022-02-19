竹市光復高中 奪下HBL四強門票

110學年度高級中等學校籃球聯賽HBL八強賽登場，新竹市光復高中挾預賽大勝氣勢，挺進八強賽事，今晚擊敗松山高中後，篤定晉級四強。消息傳回讓地方振奮，市長林智堅也讚許光復陣容、穩定度俱佳，對奪下首座HBL金盃很有信心。

光復高中第一場面對錦和，以94比43獲勝，第二場面對高苑，最強高中生陳將双因膝蓋受傷「封印」無法出賽，使得光復吞下一敗，但第三場面對泰山、第四場碰上東泰都以大比分拿下勝利，昨天關鍵之戰更以破百的得分，擊敗能仁家商。

今天傍晚面對松山高中，雖然上半場比分呈現膠著，暫時以1分落後，但下半場發揮強悍的防守，在第3和第4節讓松山只各得到7分，最終以68比48強壓「綠色盾牌」松山，奪下四強門票。

今天晚上除了有「最強高中生」陳將双奪下27分之外，有著「彈簧人」之稱的隊長張俊生也同樣表現搶眼，拿到16分。另外206公分「禁區門神」鄭名斈也功不可沒，抓下14個籃板且搧了3個火鍋，更是下半場逆轉的關鍵之一。

「雖然我們有得分之鑰，但防守才是最好的攻擊。」教練陳定杰表示，能夠完全執行區域聯防的防守策略，壓低對手的得分，才是整場賽是獲勝的最重要關鍵。

帶隊教師何長仁表示，選手們在每一個罰球，都能夠好好把握，是這些基本功讓光復在這場賽事奪得了最後勝利。

「全身上下充滿了對勝利的渴望！」陳將双表示，能和有著最強國中生之稱的林現惟同場較勁，心情亢奮，他能做到的，我一定能做的比他更好。隊長張俊生則說，上半場打的有些綁手綁腳，中場經過教練指點後，下半場完全解放自己，在攻守都有不錯表現。

「只要相信，沒有不可能。」林智堅表示，上任後看著光復高中從十二強外，在沒有人看好的狀態下，一路從107、108年的八強，109年進入四強，今年極有可能寫下隊史上最好成績，甚至有可能是光復高中、新竹市首座HBL冠軍，真的非常感動。

教育處長賴榮光表示，林智堅市長上任後非常重視各項體育扎根工作，投入將近8000萬元在各項選手培訓、參賽上，另外，也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，為嘉獎選手辛勞。