中正國小許芯綾獲殊榮 從不太會講閩南話到全國績優

中正國小506班許芯綾同學代表金門縣參加全國語文競賽閩南語情境式演說贏得特優，日前在媽媽的陪同下，跨海參加行政院辦理「院長佮學生的母語對談」，獲行政院長蘇貞昌接見表揚，許芯綾說，希望大家要相互尊重及包容各地的語言，生活中要多用母語溝通，將美麗的語言保存下來。

此次全國約有2千名學生參賽，經過一關關的挑戰，最後共有21位學生榮獲特優獎的最高榮譽，行政院特別布置大禮堂，鋪上紅地毯歡迎大家，場景好比奧斯卡頒獎一般，同時蘇院長也贈送iPad平板電腦予這些表現優秀的同學，以為獎勵。

許芯綾是在全縣語文競賽閩南語情境式演說項目榮獲第一名後，代表金門縣參加全國賽獲得特優，中正國小校長蔡雪芳回憶起許芯綾在金門話接觸的歷程，是從三年級便開始接觸閩南語演說並參加比賽，透過老師徐麗娟的用心啟蒙，順利獲得校內第一名，有趣的是流利背稿下，真實生活卻不太會用閩南語對話。

蔡雪芳說，許芯綾剛接觸閩南語情境式演說時，遇到頗大的挫折，因為沒有明確的稿子可以背，更沒有具體的準備範圍，一切猶如從零開始。所幸在老師許凱凌與翁逸嫻有策略地訓練以及耐心的指導下，陪伴她走過困難期；後來即使面對更高挑戰的全國賽，許芯綾也都能持續精進金門話的語感與運用。

許芯綾透露，閩南語情境式演說必須在比賽30分鐘前抽一張四格圖片，自己組織內容在2-3分鐘內完成演說，並接受台下評審提問；參加過縣賽、全國賽之後，她覺得最難的地方在於「寫作」的部分，因為要在有限的時間內，充分了解圖片的意思，並用自己的想法帶入正確的詞語及諺語，將故事完整的演說出來，且不能偏離主題太遠，這實在是一項非常大的考驗。