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台中林懋陽故居今開幕 共同見證古典洋樓華麗轉身

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，與會者參與茶席，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供
台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，與會者參與茶席，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供

台中市北屯區林懋陽故居（一德洋樓）經數月修復整備今天開幕，包括林懋陽女兒林雲霞夫婦、家屬、文化局長陳佳君、立委莊競程等在地人士等共同見證融合閩、和、洋三種建築風格的古典洋樓華麗轉身。

今天的開幕儀式，在琵琶古曲雙重奏、20%劇團表演下為活動揭開序幕，讓與會者體驗民初老上海、日治到眷村各時代藝文韻味，並透過導覽APP、茶席體驗等，一覽一德洋樓的建築之美。

文化局說，一德洋樓原為林懋陽先生故居，興建於1928年，後做為撤軍來台眷屬安置之所。因軍方在周邊擴建「一德新村」眷村，又稱「一德洋樓」，2007年登錄為歷史建築。老舊眷村拆除後，一德洋樓得以再度呈現在市民面前。

文化局說，這座紅磚式建築融合閩、和、洋三種建築風格，不僅保有閩式傳統三合院、屋架與土埆磚牆，也有日式書院造樣式的和室跟獨棟的西式洋樓，除了圓柱拱廊外，也隨處可見新古典風格的細部裝飾，2013年更名為林懋陽故居。

文化局長陳佳君說，台中市長盧秀燕自擔任立委即積極推動文化資產保存，上任後更重視文化資產的保存和活化。林懋陽故居經公部門重新修復，引進民間營運，並結合在地文史，讓歷史建築活化再生，未來將串連豐原頂街派出所、潭子摘星山莊、梧棲警察官吏派出所成為文資小旅行。

北屯里長歐真宗說，一德眷村遷走後，留下約3000坪綠地，後歷經林家後代及當地居民請願，時任立委的盧秀燕召開多次地方與中央的協調會，終於在前市長胡志強的支持下成功爭取到國防部無償將用地交給台中市政府代管，並順利闢建成公園。

營運團隊人文國際黃信彰說，重新開幕的林懋陽故居兼具歷史生活復刻與藝文服務功能，除了藝術生活莊園、眷村生活造景區以及午後藝文茶歇空間，並與獲2021台中米其林指南餐盤推薦的膳馨餐飲集團攜手合作，引進創意台菜。團隊也開發「一德洋樓文化導覽」APP。

文化局指出，林懋陽故居未來將規劃藝文特展、沙龍講座、文化體驗與工藝課程，並舉辦創意市集、北屯庄城市導覽、一德洋樓真人RPG 劇場、歌謠風華、重現1930年代豪華莊園文藝饗宴、洋樓品酒沙龍等豐富的文化體驗活動，相關資訊可至「一德洋樓」臉書粉專查詢。

台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，林懋陽女兒林雲霞夫婦等人出席，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供
台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，林懋陽女兒林雲霞夫婦等人出席，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供
台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，與會者透過導覽APP，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供
台中林懋陽故居（一德洋樓）今天開幕，與會者透過導覽APP，共同見證古典洋樓華麗轉身。圖／台中市文化局提供

歷史建築 文化局 眷村

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