哥倫布發現新「中國」？麥田出版搞烏龍 作者批兩岸比爛

麥田出版社新書「激辣中國」搞烏龍，將書中所有「大陸」字眼全替換成「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」等明顯錯誤，引發「激辣中國」作者曹雨在臉書不滿砲轟出版社沒有職業操守，更直言中國與台灣各自崩壞，都在比爛，徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。對此，麥田出版在臉書致歉，承諾將新書全面下架並回收重製。

「激辣中國」是人類學博士曹雨歷時五年研究辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變，1月底甫才在台出版，曹雨今就在臉書指書中所有「大陸」字詞，全被機械式替換成了「中國」，而他在書中所稱大陸，都是continent的意思，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸，台灣出版方卻擅自改成了「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」。

曹雨嚴厲批評，出現如此離譜錯誤，明顯是出版方在篡改了作者的原文後，連校對基本印前工作也懶得履行，這已經非疏忽，而是根本沒有職業操守。

他更表示，此書在中國出版時部分章節遭中國出版方刪除，為此曾憤懣不已，本以爲在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副殘樣，更直言「如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來」，批評兩邊都在比爛，不尊重作者與讀者，都是徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。

對此，麥田出版也發出公告緊急道歉，承認書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。