竹縣中小學運動會閉門比賽 決賽戰況臉書直播

新竹縣111年度中小學聯合運動大會19日起一連3天在新竹縣體育場舉行，今日一早由縣長楊文科與選手們一同到竹北天后宮祈福並點燃聖火，由博愛國中師生聖火隊傳遞至體育場，祈求疫情早日退散及運動會順利圓滿，並期許1581名參賽選手都能發揮實力勇奪佳績。

楊文科指出，今年因應疫情影響防疫優先，運動大會停辦開閉幕典禮，賽會期間雖然沒有開放民眾觀賽，但教育局會安排部分決賽賽事在臉書「新竹縣政府教育局粉絲專頁」上直播。

教育局長楊郡慈說，全部選手及工作人員、裁判等必須施打滿2劑疫苗或出示賽事前3日內完成快篩陰性證明，才能參加比賽，教育局也免費提供快篩劑給予未施打完成2劑疫苗者申請。

教育局說，本次中小學聯合運動大會共辦理田徑24項，分別是田賽8項及徑賽16項，勝者將代表竹縣與全國中小學運動好手比拚，為縣爭取榮耀。

縣府也指出，竹縣體育競技實力逐漸提升，去年參加全國賽事成果皆突破紀錄，包含全國中等學校運動會摘下14金、13銀、22銅；全國原住民運動會10金、14銀、17銅；全國運動會2金4銀2銅，期盼這次大會，選手們能再創佳績。